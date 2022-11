Le tracker de plongée en profondeur ‘Oceanic+’ est désormais disponible pour les utilisateurs d’Apple Watch Ultra

Lorsqu’Apple a annoncé Apple Watch Ultra en septembre, la société a également montré comment elle peut être utilisée pour suivre les plongées profondes grâce à de nouveaux capteurs avancés. Lors du discours d’ouverture, la société a également fait la promotion d’une application tierce nommée Oceanic +, qui affiche des données de plongée détaillées. Maintenant, cette application est enfin disponible pour les utilisateurs d’Apple Watch Ultra.

Apple s’associe à Oceanic + pour suivre les données de plongée avec Apple Watch Ultra

Les clients Apple Watch Ultra peuvent déjà utiliser l’application Depth d’Apple pour enregistrer la profondeur et mesurer la température de l’eau, mais Oceanic+ va encore plus loin dans les fonctionnalités de suivi de plongée en profondeur. L’application exécute l’algorithme de décompression de Bühlmann et comprend la planification de plongée, des mesures de plongée faciles à lire, des alertes visuelles et haptiques, une limite de non-décompression, une vitesse de remontée et des conseils de palier de sécurité.

Voici comment Apple décrit l’application et le partenariat avec Huish Outdoors, les développeurs d’Oceanic+ :

Aujourd’hui, l’application Oceanic + arrive sur Apple Watch Ultra, transformant la montre la plus robuste d’Apple en un ordinateur de plongée entièrement capable et facile à utiliser. Conçu par Huish Outdoors en collaboration avec Apple, Oceanic+ permet aux plongeurs récréatifs d’emporter la montre qu’ils portent tous les jours à des profondeurs auparavant inaccessibles – jusqu’à 40 mètres, ou 130 pieds, pour être exact – avec la toute nouvelle jauge de profondeur et la température de l’eau capteurs sur Apple Watch Ultra.

Selon Apple, la nouvelle Apple Watch Ultra combinée à Oceanic+ est capable de fournir des données de plongée avancées de manière plus intuitive. En conséquence, les plongeurs peuvent rester concentrés sur leur environnement sans avoir à faire de calculs mentaux ou même à gérer des ordinateurs de plongée super complexes.

Il convient de noter que l’Apple Watch Ultra est certifiée WR100 et EN 13319, une norme internationalement reconnue pour les accessoires de plongée, y compris les jauges de profondeur. La société souligne également que la structure en titane associée à l’écran recouvert de verre saphir de l’Apple Watch Ultra en font également le compagnon idéal pour la plongée profonde.

L’application Oceanic+ pour Apple Watch Ultra est disponible en téléchargement dès aujourd’hui sur l’App Store. Il nécessite Apple Watch Ultra exécutant watchOS 9.1 couplé avec l’iPhone 8 ou version ultérieure, et l’iPhone SE (2e génération) ou version ultérieure exécutant iOS 16.1. Le plan de base est gratuit et comprend de nombreuses fonctions de plongée courantes, notamment la profondeur et le temps, ainsi que l’enregistrement des plongées les plus récentes.

Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement mensuel de 9,99 $ ou annuel pour 79,99 $. Le partage familial est également disponible pour 129 $ (US) par an, permettant un accès jusqu’à cinq personnes.

