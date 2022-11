Les Néandertaliens cuisinaient des plats avec des herbes, des noix et des céréales : le plus ancien « four » découvert

L’image de l’homme préhistorique qui consommait de la viande et des os crus a été démentie : les Néandertaliens étaient des gourmets qui assaisonnaient et cuisinaient les repas. Découverte des « fours » et des ingrédients.

Les Néandertaliens ont non seulement cuisiné leurs repas, mais les ont rendus plus savoureux en ajoutant divers assaisonnements végétaux, tels que des graines, des céréales, des noix et des herbes sauvages. Ils ne mangeaient donc pas uniquement pour se nourrir et accumuler des calories, comme n’importe quel autre animal affamé, mais pour le plaisir et la jouissance, exactement comme nous « Sapiens » qui allons au restaurant ou à la pizzeria à la recherche de gourmandises. En témoignent les restes calcinés de nourriture consommée il y a 70 000 ans dans la grotte récemment découverte de Shanidar « Z », située à environ 800 kilomètres de Bagdad (Irak), au cœur des montagnes du nord-ouest du Zagros. Ici, il y a des dizaines de milliers d’années, nos cousins-ancêtres vivaient et se rassemblaient devant des foyers qui avaient toutes les caractéristiques pour être considérés comme les plus anciens fours fabriqués par l’homme. Plusieurs ont été retrouvés.

La grotte où les restes ont été retrouvés. Crédit Université de Liverpool

Pour découvrir l’alimentation riche, savoureuse et variée de l’homme de Néandertal (Homo neandertalensis) était une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques de l’Université John Moores de Liverpool, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département d’archéologie, d’antiquités et d’égyptologie de l’Université de Liverpool, School of Natural and Built Environment de Queen’s University Belfast, Birkbeck University Londres et le département d’archéologie de l’université de Cambridge. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Chris Hunt, professeur au Centre de recherche en anthropologie évolutive et paléoécologie de l’Université de Liverpool, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les restes de nourriture dans un foyer trouvé devant la grotte de Shanidar. Des analyses effectuées – également par microscopie électronique – ont émergé des fragments de coquilles de noix, de graines de plantes sauvages, de lentilles et de moutarde sauvage, qui ont très probablement été utilisés pour aromatiser les plats. Cette découverte efface l’image emblématique de l’homme préhistorique déterminé à manger de la viande crue et à ronger les os des animaux capturés.

Analyse microscopique des restes de nourriture. Crédit : Université de Liverpool

Les chercheurs britanniques ont également créé un repas en utilisant tous les ingrédients trouvés dans le foyer, les ont pilés comme le faisaient les Néandertaliens – sans enlever la couche externe de graines – et les ont cuits. Ils obtinrent une sorte de focaccia préhistorique au goût de « nocciolato ». Un plat délicieux bien qu’un peu amer : rien que des morceaux de viande et de cartilage sanguinolents et sans goût. « Le vieux stéréotype est que les Néandertaliens étaient moins intelligents que les humains modernes et avaient un régime principalement à base de viande. Nos découvertes sont la première véritable indication d’une cuisine complexe – et donc d’une culture alimentaire – chez les Néandertaliens et même les premiers humains modernes, bien avant l’agriculture et les restaurants gastronomiques. Les foyers de Shanidar étaient leur cuisine et les spécimens que nous avons trouvés autour d’eux indiquent que ces personnes savaient non seulement transformer et cuisiner de la viande, mais aussi extraire une nourriture savoureuse à partir de céréales sauvages, de noix et de graines », a déclaré le professeur Hunt dans un communiqué de presse.

Les deux sites archéologiques où les restes ont été trouvés. Crédit : Université de Liverpool

Les scientifiques ont également analysé les restes de nourriture consommée il y a environ 12 000 ans dans la grotte de Franchthi en Grèce, découvrant que ces hommes préhistoriques (homo sapiens) ils ont préparé un aliment semblable au pain. Ce sont des résultats suggestifs qui indiquent que la culture culinaire a ses racines dans la préhistoire. Des scientifiques israéliens de l’Université de Tel Aviv et de Beit Margolin – Oranim Academic College of Education ont récemment découvert ce qui est considéré comme la première preuve d’aliments cuits par l’homme, datant de 780 000 ans. Ces chasseurs-cueilleurs cuisinaient les poissons qu’ils pêchaient dans l’ancien lac Hula, aujourd’hui disparu. Certaines études suggèrent que les humains pouvaient cuisiner des aliments il y a 1,7 million d’années, à l’époque de l’Homo erectus, mais il n’existe aucune preuve satisfaisante à cet égard. Les détails de la recherche « Cooking in caves: Palaeolithic carbonised plant food stays from Franchthi and Shanidar » ont été publiés dans la revue scientifique Antiquity.