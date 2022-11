Nous savons maintenant ce qui arrive à nos poumons lorsque nous respirons de l’air pollué

C’est ce que révèle une nouvelle étude publiée dans Nature Medicine par des chercheurs de l’université de Columbia à New York qui ont apporté des preuves directes des effets des particules fines sur les défenses immunitaires des poumons.

Respirer de l’air pollué est mauvais pour la santé, cela ne fait aucun doute. Mais l’une des raisons pour lesquelles la pollution de l’air endommage nos poumons est révélée par une nouvelle recherche qui vient d’être publiée dans la revue médecine naturelle par une équipe d’immunologistes de l’université de Columbia à New York qui a découvert un effet spécifique des particules fines, le principal polluant des zones urbaines. Dans le smog, il y a en fait plusieurs composants, dont une variété de gaz, des composés liquides volatils et des particules, mais, dans l’ensemble, il semble que la matière particulaire soit la fraction la plus dangereuse, en raison de sa capacité à affaiblir le système immunitaire des poumons. Des chercheurs ont montré que ces particules, produites à partir de diverses sources (gaz d’échappement des véhicules, combustion du bois, activités industrielles, agricoles et d’élevage), peuvent se loger au sein des ganglions lymphatiques pulmonaires, nos filtres biologiques qui « s’ils accumulent autant de matière, ils ne peuvent pas faire leur travailont déclaré les chercheurs.

En d’autres termes, avec l’exposition aux particules, nos ganglions lymphatiques pulmonaires – qui piègent et détruisent les substances étrangères et abritent une variété de cellules immunitaires, y compris les macrophages – se remplissent de particules, ce qui a un impact direct sur la fonction immunitaire. Cet effet a été observé grâce à l’analyse du tissu immunitaire pulmonaire de 84 donneurs d’organes, âgés de 11 à 93 ans, qui étaient tous non-fumeurs ou n’avaient aucun antécédent de tabagisme excessif.

Ayant accumulé plus de particules, les ganglions pulmonaires des personnes âgées et, en particulier, les macrophages – que l’on peut imaginer comme une sorte de Pac-man cellulaire dévorant les agents pathogènes et autres débris, dont les particules – ne sont plus capables de produire efficacement les cytokines, les protéines que ces cellules sécrètent pour activer d’autres cellules, ainsi qu’une capacité réduite à engloutir ce qui est étranger au corps. Cela expose les personnes âgées à une plus grande susceptibilité aux lésions pulmonaires et à de graves épisodes d’infections respiratoires.

« Nos résultats fournissent des preuves des effets individuels et cumulatifs des agressions environnementales et des changements de sénescence sur l’immunité localisée aux poumons – ont expliqué les universitaires, soulignant à quel point la pollution représente «une menace continue et croissante pour la santé et les moyens de subsistance de la population mondiale» et comment leur travail démontre «l’impact chronique et omniprésent de la pollutionsur les défenses immunitaires des poumons. « Nous avons des preuves directes de la façon dont la pollution peut avoir des effets cumulatifs et négatifs sur notre système immunitaire à mesure que nous vieillissons”.