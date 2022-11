Cela fait 15 mois qu’Apple a acheté le service de streaming de musique classique Primephonic, vieux de trois ans. Pendant ce temps, il reste un mois à Apple Music pour réaliser son plan de lancement d’une application Apple Classical autonome qui remplace l’application Primephonic abandonnée. À la manière classique de VH1, nous nous sommes demandé ce qui était arrivé aux gens de Primephonic et où sont-ils maintenant. C’est ce que nous avons appris.

Apple Musique × Primephonic

Apple Music a déjà un catalogue classique géant, alors pourquoi Apple a-t-il acheté Primephonic et promis une application séparée ? Cette pièce de mon collègue Ben Lovejoy écrite deux ans avant qu’Apple n’achète Primephonic explique le défi qu’Apple veut résoudre pour la musique classique.

Lorsque Apple a annoncé l’achat de Primephonic, il a mis en évidence « l’expérience d’écoute exceptionnelle du service avec des fonctionnalités de recherche et de navigation optimisées pour l’audio classique de qualité supérieure, des recommandations d’experts triées sur le volet et des détails contextuels étendus sur le répertoire et les enregistrements ».

Tout cela semble déjà très Apple Music-y, alors pourquoi ne pas apporter l’expérience Primephonic à l’application que les abonnés Apple Music utilisent déjà ?

La réponse simple est que les métadonnées de la musique classique sont très différentes de celles de la musique pop moderne. En plus du catalogue complet, Primephonic a été construit autour de l’idée de rendre la musique classique consultable et découvrable à l’ère de la musique en streaming.

Primephonic avait également une méthode différente pour payer les artistes pour les pièces. Les services de musique en streaming paient les artistes en fonction des morceaux joués, et ce modèle n’a pas de sens pour la musique classique.

Le PDG de Primephonic, Thomas Steffens, qui travaille maintenant sur le développement commercial d’Apple Music, a clairement écrit sur le problème en 2018 :

Les services de streaming versent généralement 60 % des revenus (nets) sous forme de redevances aux maisons de disques, qui à leur tour versent un pourcentage de ces redevances à leurs artistes, en fonction du nombre de fois qu’un titre a été diffusé. Étant donné que la plupart des chansons pop durent 3 ou 4 minutes, ce mécanisme fonctionne plutôt bien, mais la piste classique moyenne dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. La 9e symphonie de Beethoven dure plus d’une heure, chaque mouvement comptant entre 10 et 25 minutes (selon l’enregistrement). Le résultat est qu’une heure de musique pop rapporte nettement plus qu’une heure de musique classique.

Les gens derrière Primephonic ont reconnu le problème et ont mis en place une structure de paiement play-for-second au lieu de pay-for-play.

Nous ne savons pas si Apple respecte ou respectera cette structure de paiement. C’est probablement quelque chose sur quoi Steffens se concentre dans son nouveau rôle. Cependant, nous savons ce qui a été partagé publiquement à propos de l’application de musique classique autonome.

Question…?

« Apple Music prévoit de lancer une application de musique classique dédiée l’année prochaine combinant l’interface utilisateur classique de Primephonic que les fans ont appris à aimer avec plus de fonctionnalités supplémentaires », a déclaré Apple l’année dernière. Les abonnés Primephonic ont également reçu suffisamment d’accès gratuit à Apple Music pour passer en février dernier.

Les gens de Primephonic étaient un peu plus ouverts, ou du moins optimistes, quant au moment où une application Apple Classical serait prête. « Nous travaillons sur une nouvelle expérience de musique classique incroyable d’Apple pour le début de l’année prochaine », a déclaré Primephonic dans le cadre de l’annonce de l’acquisition.

L’équipe de Primephonic s’attendait-elle à ce qu’Apple Classical soit prêt au moment où ses abonnés manqueraient d’accès gratuit à Apple Music ? Apple s’attendait-il également à ce que la nouvelle application soit prête au « début » 2022 ? Est-il approprié d’utiliser un titre de chanson de Taylor Swift pour cette section de l’article ?

Nous ne savons pas, mais cela ne peut pas être une coïncidence si Apple Music sur Android a divulgué la chaîne « Open in Apple Classical » en février. N’oubliez pas que l’accès gratuit à Apple Music pour les abonnés Primephonic touchait à sa fin. Plus récemment, les références Apple Classical ont continué à faire surface dans le code iOS.

Qu’en est-il du futur? En externe, nous n’avons pas exclu une baisse d’Apple Classical autour d’iOS 16.2 avec une hypothétique version de décembre. D’autre part, Rome ne s’est pas construite en un jour et Apple Classical n’a pas été construite en un an. Le lancement prévu de l’application en 2022 n’était qu’un plan, et les plans changent. Le délai est arbitraire. Ce qui compte, c’est ce que les anciens clients Primephonic payants pensent de l’expérience Apple Classical.

Primephonic @ Apple

Mis à part les références de code, le meilleur signe de l’engagement d’Apple envers l’expérience musicale classique est le nombre d’employés de Primephonic qui font partie de l’équipe Apple Music.

Membres du personnel de la start-up de musique classique américano-néerlandaise Primephonic

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’ancien PDG de Primephonic, Thomas Steffens, est désormais chargé du développement commercial d’Apple Music. Netcost-security.fr a également collecté des données sur l’endroit où le reste de la famille Primephonic a atterri après l’acquisition. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des autres membres du personnel de Primephonic qui appellent désormais Apple chez eux :

Henrique Boregio, directeur de la technologie → Apple

Veronica Neo, Chief Operations Officer → Gestion des données et des opérations chez Apple Music

Maarten Hoekstra, directeur commercial → Développement produit et business chez Apple

John Dalton, responsable Amérique → Partenariats, Apple Music

Erwin Verdonk, ingénieur devops → ingénieur fiabilité du site/ingénieur logiciel chez Apple

Georgel Aron, ingénieur Android → ingénieur logiciel senior chez Apple

Matias Eiletz, data scientist → science des données chez Apple

Margarita Castañeda, responsable des relations avec les artistes et des médias sociaux → relations avec les artistes chez Apple

Marie-Louise Geier, designer visuel → designer chez Apple

Marina Boiko, rédactrice musicale senior → rédactrice Apple Music

Guy Jones, responsable curation → éditeur de musique classique chez Apple

Jean-Bernard Derquer, responsable du développement commercial et juridique → développement commercial chez Apple Music

Mariana Pimenta, rédactrice du catalogue musical → opérations de contenu chez Apple Music

Carlos Andrés Áñez Gómez, spécialiste de la musique → opérations de contenu chez Apple Music

Natalia Fernández, spécialiste du catalogue musical → opérations de contenu chez Apple Music

Juan David Botero, data scientist junior en musique → spécialiste data science chez Apple

Lucile Fontaine, analyste de données musicales junior → analyste de données musicales chez Apple

Carolina Meneses João, gestionnaire de catalogue → opérations de contenu senior de musique classique chez Apple

Minna Ylikauma, responsable du catalogue et de la base de données classique → responsable des opérations de contenu, Apple Music

Paul-Luuk (Pluk) Profijt, ingénieur de données → ingénieur de données chez Apple

Melisa Memic, ingénieur logiciel assurance qualité → ingénieur logiciel QA chez Apple

Arnaud Charpentier, ingénieur back end → ingénieur back end chez Apple

Cristyan Sepulveda, développeur back-end → ingénieur logiciel chez Apple

Pablo Alvarez-Zaldívar, développeur full stack → ingénieur logiciel chez Apple

Julian Bonomini, ingénieur logiciel → ingénieur logiciel serveur chez Apple

D’autres anciens employés de Primephonic se sont retrouvés chez le label de musique classique Pentatone, le distributeur de musique FUGA, Universal Music Group ou d’autres sociétés. La famille Pentatone comprenait également Francesca Mariani qui a dirigé le programme de transition client chez Apple jusqu’en février. (Il y a encore ce mois…)

Plus important encore, la famille Primephonic comprenait Piña, la chef des câlins. Aucun mot sur le statut de Piña chez Apple (si quelqu’un sait, écris moi), mais nous savons juste que Piña est un bon chien.

Vous avez un ami d’un ami qui a travaillé chez Primephonic ? En savoir plus sur les progrès d’Apple Classical d’Apple Music ? Restez en contact, et nous partagerons plus au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :