La vente d’automne annuelle de Steam vise à vous divertir pendant les vacances

En un mot: la vente annuelle d’automne Steam de Valve est en direct avec une multitude d’offres pour divertir les joueurs pendant les vacances et au-delà. À partir de maintenant et jusqu’au 29 novembre, vous pouvez obtenir des remises sur des dizaines de milliers de jeux dans pratiquement tous les genres grâce à la plateforme de distribution numérique de Valve.

Les faits marquants de la première page incluent 75% de réduction sur Doom Eternal, 85% sur Tekken 7 et 90% sur Civilization VI de Sid Meier.

Les fans de sport pourraient être intéressés à saisir FIFA 23 à 40% de réduction pour célébrer la Coupe du monde en cours au Qatar. Back 4 Blood, le jeu de tir coopératif à la première personne des créateurs de la franchise Left 4 Dead, peut être acheté pour 19,79 $ après une réduction de prix instantanée de 67 %.

La vidéo promotionnelle de Steam a mis en évidence plusieurs autres jeux en vente, y compris de grands noms comme Hitman 3 à 65% de réduction et la moitié de Cyberpunk 2077. Le simulateur de chat Stray est à 20% de réduction, tout comme le jeu de survie V Rising, et vous pouvez participer à la version d’accès anticipé de Satisfaisant pour 17,99 $ grâce à une démarque de 40 %.

Valve accepte également les nominations pour les prochains Steam Awards. Il y a près d’une douzaine de catégories cette fois-ci, y compris une nouvelle section pour les jeux auxquels vous aimez jouer sur des appareils portables. Les catégories comprennent :

Meilleur jeu en déplacement

Jeu de l’année

Jeu VR de l’année

Travail d’amour

Mieux avec des amis

Gameplay le plus innovant

Jeu exceptionnel riche en histoire

Meilleur jeu auquel vous sucez (sans offense)

Style visuel exceptionnel

Meilleure bande son

Asseyez-vous et détendez-vous

Les personnes intéressées à participer peuvent verrouiller leurs entrées directement depuis la page du magasin ou se diriger vers le hub de nomination des Steam Awards. Les cinq meilleurs nominés de chaque catégorie seront révélés avant la vente Steam Winter, date à laquelle vous pourrez voter pour eux jusqu’à la fin de cette vente le 3 janvier.

Allez-vous acheter quelque chose pendant les soldes d’automne ? J’ai récemment acheté une Sega Genesis Mini 2 et j’ai exploré des jeux sur CD Sega que je n’ai jamais pu découvrir quand j’étais enfant. Entre cela, notre concours annuel de frites de dinde et le visionnement requis des avions, des trains et des automobiles, Thanksgiving est plutôt complet pour moi.