Des jumeaux sont nés d’embryons congelés il y a 30 ans : c’est un record mondial

Ils s’appellent Lydia et Timothy Ridgeway et ils ont été conçus en avril 1992 grâce à des procédures de fécondation in vitro. Leur histoire repousse encore plus l’âge des embryons cryoconservés avant d’être implantés.

Nés le 31 octobre 2022, Lydia et Timothy Ridgeway sont des jumeaux apparemment comme les autres. Et pourtant, ce sont deux nouveau-nés record du monde. Leurs embryons ont en effet été conçus et congelés il y a 30 ans, précisément le 22 avril 1992, pour ensuite être donnés par leurs parents biologiques et cryoconservés au National Embryo Donation Center de Knoxville, Tennessee, jusqu’à Rachel Ridgeway, qui les a donnés à la lumière , elle a décidé, avec son mari, Philip Ridgeway, de les « adopter ».

La pratique, possible aux États-Unis, a permis non seulement de faire naître Lydia et Timothy, mais aussi d’avancer encore plus longtemps l’âge des embryons cryoconservés avant d’être implantés dans l’utérus et d’aboutir à une naissance, battant le record qui a été mis en scène par Molly Gibson, née en 2020 d’un embryon congelé pendant environ 28 ans. A son tour, Molly avait volé le record à sa sœur Emma, ​​née d’un embryon congelé depuis 24 ans.

La nouvelle du nouveau record, rapportée par CNfait donc un bond d’au moins deux années supplémentaires vers la limite jusqu’à laquelle il est possible de maintenir viable du matériel biologique congelé. « Il y a quelque chose d’étonnant là-dedans – a déclaré Philip Ridgeway – . J’avais 5 ans quand Dieu a donné la vie à Lydia et Timothy, et Il a préservé cette vie depuis. Dans un sens, ce sont nos enfants les plus âgés, même s’ils sont nos plus jeunes» a ajouté Ridgeway, dont la famille est composée de quatre autres enfants, âgés de 8, 6, 3 et presque 2 ans, nés de sa femme Rachel sans recours à la procréation assistée ni aux donneurs.

Les embryons, créés pour un couple marié anonyme (le mari était au début de la cinquantaine et les ovules d’une donneuse de 34 ans ont été utilisés) ont été stockés dans un laboratoire de fertilité de la côte ouest jusqu’en 2007. Là, le couple a décidé de les donner à le National Embryo Donation Center de Knoxville, où ils sont restés cryoconservés dans de l’azote liquide à près de 200 degrés en dessous de zéro. Southeastern Fertility, un partenaire du National Embryo Donation Center, a décongelé les embryons le 28 février 2022. Sur les cinq initialement décongelés, deux se sont révélés non viables, tandis que les trois autres ont été implantés dans l’utérus le 2 mars 29, et 10 mois après la conception.

Deux des trois transferts ont réussi. « Nous savions que nous pouvions avoir foi en Dieu pour faire ce qu’il avait prévu pour nous, et que l’âge des embryons n’avait pas vraiment d’importance. – a déclaré Rachel Ridgeway – . C’était juste une question de savoir si oui ou non c’était le plan de Dieu, et c’était Sa grâce, car Il nous a soutenus à chaque étape du chemin.”.