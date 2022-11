Sony WF-1000XM4 et Google Pixel Buds Pro sont en vente aujourd’hui

Par PCWorld le 27 septembre 2021



80

Les améliorations du Sony WF-1000XM4 par rapport à la génération précédente en font un concurrent sérieux face à des rivaux populaires tels que les écouteurs Bose QuietComfort et Jabra 85t. Avec un étui fin et facile à ranger, une bonne autonomie de la batterie et un profil sonore par défaut agréable, la plupart des personnes à la recherche d’un ensemble portable de véritables écouteurs sans fil avec de solides performances globales ne seront pas déçues.

Par TechAdvisor le 21 juillet 2021



100

Ils se situent peut-être à l’extrémité supérieure du marché des écouteurs sans fil en termes de prix, mais le Sony WF-1000XM4 offre vraiment l’expérience la plus haut de gamme avec un son étonnamment bon et d’innombrables fonctionnalités.

Par ExpertReviews le 02 juillet 2021



100

Les écouteurs Sony WF-1000XM4 sont le package complet, offrant une qualité sonore de premier ordre, un ANC efficace et de nombreuses fonctionnalités utiles.

De Tom’s Guide le 23 juin 2021



90

Le Sony WF-1000XM4 est la mise à niveau des écouteurs sans fil que nous avions anticipée, avec une meilleure esthétique, un son, une suppression du bruit et une autonomie de la batterie.

De SlashGear le 23 juin 2021



90

C’est un peu comme si Sony avait entendu toutes les fois où j’ai recommandé l’ancien WF-1000XM3 et pris mes mises en garde à cœur. Les WF-1000XM4 de 2021 sont plus petits, plus légers, sonnent mieux et durent plus longtemps, et leur ANC vous rapproche tellement de ce que Sony fait avec ses écouteurs complets que les raisons de ne pas les acheter sont extrêmement petites.

Par Trucs le 10 juin 2021



100

En faisant à peu près tout très bien, le WF-1000XM4 perpétue la longue et fière tradition de Sony de construire les meilleurs véritables écouteurs intra-auriculaires sans fil que vous pouvez acheter.

Par The Verge le 08 juin 2021



85

Ces écouteurs ne peuvent pas correspondre à toutes les cloches et sifflets des AirPods Pro d’Apple, et le manque de multipoint continue de piquer. Mais ils sont dans une classe à part où cela compte le plus : la suppression du bruit et la qualité sonore. Vous paierez assez cher pour tirer le meilleur parti de ces critères, mais si vous êtes le genre de personne qui appréciera les performances de premier ordre, les 1000XM4 sont un investissement rentable.

Par Pocket-Lint le 08 juin 2021



100

Sony l’a encore fait, avec un remplacement générationnel qui vaut vraiment la mise à niveau. Les vrais écouteurs sans fil WF-1000XM4 ont toutes les cloches et les sifflets et plus encore, associant d’excellentes performances sonores à une suppression active du bruit de pointe et à un design (form factor) beaucoup plus petit qu’auparavant.

Par PCMag le 08 juin 2021



90

Les véritables écouteurs sans fil WF-1000XM4 de Sony associent d’excellentes performances audio à une suppression active du bruit de pointe.

Par ZDNet le 08 juin 2021



96

Ils ne sont pas bon marché, mais les performances audio incroyables, le prise en charge des appels d’une clarté cristalline, les technologies utiles, la très longue durée de vie de la batterie et bien plus encore font du Sony WF-1000XM4 une solution d’écouteurs extrêmement convaincante et je les recommande vivement.

Par cnet le 08 juin 2021



88

Aucun écouteur n’est parfait, bien sûr, et tout le monde n’aimera pas l’ajustement des écouteurs Sony WF-1000XM4 ou ne pourra pas se permettre leur prix élevé. Mais si vous recherchez des écouteurs au son exceptionnel avec une excellente suppression du bruit, de solides capacités d’appel vocal et une bonne autonomie de la batterie, ces écouteurs cochent toutes les cases.

Par Engadget le 08 juin 2021



86

Ce sont presque le package complet, si seulement les nouveaux embouts auriculaires offraient un meilleur ajustement. Même la meilleure des trois paires incluses dans la boîte ne s’est jamais vraiment sentie à l’aise. Je n’ai trouvé de soulagement que lorsque j’ai saisi les embouts en silicone du M3 à la place, et la plupart des gens n’y auront pas accès. Cela semble si simple, mais si vous le gâchez, une chose de base comme les embouts auriculaires peut presque ruiner des écouteurs autrement stellaires.

Par What Hi Fi? le 08 juin 2021



100

Vous ne trouverez pas beaucoup de véritables écouteurs sans fil qui se rapprochent de la brillance globale du Sony WF-1000XM4.

Par SoundGuys le 08 juin 2021



82

Si vous voulez les meilleurs vrais écouteurs sans fil, le Sony WF-1000XM4 doit être dans la discussion parmi les modèles les plus populaires. Il a ses faiblesses, mais c’est probablement le coup le plus mature de la véritable conception sans fil qui inclut l’ANC. Pourtant, le prix est difficile à surmonter.