L’étrange cas du squelette de T-Rex de 20 millions de dollars a disparu quelques jours après la vente aux enchères

Shen avait été décrit comme un spécimen exceptionnel, mais selon les paléontologues du Dakota du Sud, le fossile serait une copie d’un autre dinosaure.

Quelque chose n’allait pas avec Shen, le squelette du T. Rex qui vivait il y a 67 millions d’années. Alors, à l’improviste, la plus grande maison de vente aux enchères du monde, Christie’s, a été forcée de tout suspendre. Il a annulé, sans trop d’explications, une vente aux enchères de 20 millions de dollars.

L’annonce de Christie est intervenue après une révélation de Pete Larson, président du Black Hills Institute of Geological Research dans le Dakota du Sud. En fait, il semble que Shen soit une sorte de version dinosaure de Frankenstein. Un mélange d’os volés s’est ensuite fait passer pour « l’un des squelettes de T. Rex les plus étudiés par les scientifiques avant d’être mis aux enchères », selon James Hyslop, responsable des sciences et de l’histoire naturelle chez Christie’s.

Le symbole T-rex de 2022

Il a été découvert dans le comté de McCone, dans le Montana, mesurant 13,10 mètres de long, 4,8 mètres de haut, pesant plus de 1 360 kilos. Il a très probablement vécu à la fin de la période des cétacés. Shen est rare car, comme l’explique Christie’s, 80 de ses os sont originaux et bien conservés. Cela justifie l’enchère de 20 millions de dollars.

« Shen le T. Rex a été étudié par d’éminents paléontologues universitaires, le Dr David A Burnham, professeur de paléontologie et spécialiste des théropodes, et le Dr John R Nudds, professeur de paléontologie, Département des sciences de la Terre et de l’environnement, Université de Manchester ». Stan, le T. Rex qui a défilé avec Picasso et Twombly pour la somme record de 31,8 millions de dollars en 2020, voilà que Shen est prêt à devenir le symbole fossile de l’année.

Le retrait de Shen de la vente aux enchères

La vente aux enchères était prévue le 30 novembre. Francis Belin, président de Christie’s Asia Pacific, s’est enthousiasmé : « C’est un honneur d’être en charge de la première vente aux enchères en Asie d’un squelette de T rex. Il s’agit d’un spécimen de classe mondiale pour les musées et les institutions, et sa vente aux enchères à Hong Kong en novembre offre une opportunité sans précédent aux collectionneurs d’Apac (Asie-Pacifique) de posséder une pièce exceptionnelle de notre histoire naturelle mondiale.

Quelques jours avant, cependant, la vente aux enchères a été suspendue. Christie’s a déclaré lundi 21 novembre qu’elle avait retiré Shen de sa vente aux enchères à Hong Kong, même s’il s’agissait de la pièce la plus importante de l’événement. Il ne rentre pas dans les explications, un porte-parole ajoute seulement qu’ « après avoir consulté l’expéditeur du Tyrannosaurus rex dont la vente est prévue le 30 novembre, Christie’s a décidé de retirer le lot. L’expéditeur a maintenant choisi de prêter le spécimen à un musée pour une exposition publique.

L’explication de Larson

Parmi la liste des universitaires qui ont examiné Shen, il y a aussi une voix dissonante. C’est celle du paléontologue Pete Larson et président du Black Hills Institute of Geological Research. « Ils utilisent Stan pour vendre un dinosaure qui n’est pas Stan, c’est très trompeur », a-t-il révélé au New York Times.

La première fois que Larson a vu une photo de Shen, il a remarqué une ressemblance suspecte avec le crâne de Stan, le fossile vendu aux enchères en 2020 pour 31,8 millions de dollars. Par exemple, les trous dans la mâchoire inférieure gauche de Shen correspondaient à ceux de l’autre T. Rex. Larson et ses collègues de Black Hills avaient examiné les particularités des os de Stan pendant plus de trente ans après avoir fouillé le spécimen à partir de 1992. Le paléontologue a également révélé que le propriétaire de Shen aurait acheté un moulage de Stan de Black Hills pour compléter les os originaux. Après la décision de la maison de vente aux enchères de rappeler le fossile, Larson a déclaré que « Christie’s a fait ce qu’il fallait ».