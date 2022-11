Les moutons sont démocratiques et choisissent leurs chefs à tour de rôle : tous peuvent commander

En observant le comportement de petits troupeaux de moutons, les scientifiques ont découvert qu’il s’agissait d’animaux démocratiques, alternant constamment les chefs.

« Mouton » indique familièrement approuver une position ou suivre une certaine pensée sans utiliser sa tête, en se laissant emporter par le flux plus « populaire ». Souvent utilisé à tort par ceux qui veulent se démarquer en faisant des choix inconsidérés, ce dicton est lié au comportement des troupeaux de moutons, qui se déplacent à l’unisson d’un pâturage à l’autre. Mais qui est-ce qui « règne » parmi les brebis ? Qui décide où, quand et quoi faire ? Quand on pense aux animaux avec des structures hiérarchiques, on sait généralement quels chefs sont suivis par les autres – même si la science a démystifié de nombreuses théories sur les mâles alpha, même chez le loup -, mais chez les moutons, cet élément social n’avait pas encore été pleinement exploré. . Maintenant, grâce à une nouvelle étude, les moutons se sont avérés «démocratiques», avec des chefs temporaires et en rotation aléatoire qui sont continuellement remplacés, un cycle qui profite à l’ensemble du troupeau.

À la tête de la curieuse nouvelle recherche éthologique, une équipe de recherche française dirigée par des scientifiques de l’Université de la Côte d’Azur à Nice, qui a collaboré étroitement avec un collègue du Centre de recherche sur la cognition animale – Centre de biologie intégrative de l’Université de Toulouse . Les chercheurs, coordonnés par le professeur Fernando Peruani, professeur au Laboratoire JA Dieudonné de l’université transalpine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir observé attentivement de petits troupeaux constitués de 2 ou 4 spécimens femelles, toutes du même âge. Peruani et ses collègues ont surveillé les mouvements des animaux alors qu’ils se déplaçaient d’un champ à l’autre, analysant quel individu prenait les décisions et à quelle fréquence.

Étonnamment, les éthologues ont réalisé que les moutons n’avaient pas de chefs fixes, mais les faisaient tourner en permanence. « Chaque épisode de mouvement a un chef temporaire qui dirige le groupe en formation de ligne », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude. La raison de cette rotation spontanée et aléatoire du chef fournit probablement un avantage dans la recherche de nourriture, en partageant les connaissances acquises par les spécimens individuels dans les phases d’exploration. Peut-être dans ses pérégrinations un mouton découvre-t-il un domaine particulièrement riche ; quand ce sera son tour de chef, il en fera profiter tous les autres spécimens. La commande partagée, en pratique, devient un savoir collectif qui ne perd pas de précieuses opportunités.

« En combinant des expériences et un modèle basé sur les données, nous apportons la preuve que la coordination de groupe dans ces épisodes résulte du transfert d’informations sur la position du leader temporaire à tous les membres du groupe via un réseau d’interaction hautement hiérarchique et direct. De plus, nous montrons que les membres du groupe alternent entre les rôles de leader et de suiveur par un processus aléatoire, indépendant du mécanisme régulant les épisodes de déplacement collectif. Notre analyse suggère qu’il est possible de concevoir des stratégies collectives intermittentes qui tirent parti des schémas organisationnels à la fois hiérarchiques et démocratiques », ont écrit Peruani et ses collègues.

Après cette recherche, la façon de dire « mouton » pourrait perdre son sens le plus strict, même si des phénomènes mystérieux comme ce qui se passe en Mongolie, avec un troupeau de moutons qui tourne en rond depuis des semaines sans jamais s’arrêter, peuvent contribuer à alimenter le « Légende ». Enfin, nous vous rappelons que l’étude n’a été menée que sur de très petits troupeaux composés uniquement de femelles ; les mécanismes en présence de mâles et d’un nombre beaucoup plus élevé de spécimens ne sont pas connus. Les détails de la recherche « Le mouvement collectif intermittent chez les moutons résulte de l’alternance du rôle de leader et de suiveur » ont été publiés dans la revue scientifique Nature Physics.