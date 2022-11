Sur la photo avec Ronaldo et Messi, les pièces d’échecs n’étaient pas placées au hasard : la citation que personne n’a comprise

La publicité immortalise Messi et Ronaldo se défiant sur un tronc noir et blanc, mais les pièces du jeu rappellent un célèbre match de 2017 entre Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura.

Il y a quelque chose qui cloche dans la publicité de Louis Vuitton. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jouent aux échecs contre le motif Damier Azur noir et blanc. En dessous il est écrit « La victoire est un état d’esprit », pourtant les coups arrangés rappellent un célèbre jeu clos par un match nul (draw).

La publicité de Louis Vuitton n’a pas disposé au hasard les pièces sur « l’échiquier », le chariot Horizon a été laissé comme ça, comme une citation cachée à la vue, les derniers coups d’une bataille entre les grands maîtres Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura. Pour être précis, le jeu joué à Norway Chess en 2017.

Publicité Vuitton

La photo a été prise par Annie Leibovitz, une célèbre portraitiste de célébrités, qui a immortalisé Elizabeth II, John Lennon et Muhammad Ali, parmi tant d’autres. Messi, Ronaldo et Louis Vuitton ont tous posté le cliché la veille de l’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar (probablement la dernière pour les deux champions). En quelques heures, il est devenu viral. Il a recueilli plus de 26,5 millions de likes sur la page Instagram de Ronaldo et 21,2 millions sur celle de Messi. C’est la sixième photo la plus populaire de l’storie d’Instagram, elle pourrait atteindre le record dans les prochains jours.

La publicité immortalise sous un jour livide les deux joueurs qui s’affrontent vêtus d’habits de joueurs d’échecs. Au centre se dresse le chariot Horizon, reposant sur la malle de voyage Damier. La surface gravée avec le boîtier noir et blanc se transforme en un échiquier temporaire, et la photo est accompagnée de l’inscription « Victory is a State of Mind ».

Le match en question

C’est une très belle citation, car le match en question est historiquement pertinent mais pas parmi les plus célèbres. En fait, le combat entre Carlsen et Nakamura de Norway Chess 2017 a été redessiné sur la valise de Vuitton. Le premier à l’avoir signalé sur Twitter a été le Grand Maître Peter Heine Nielsen, peu après que Carlsen ait commenté le post en écrivant : « La deuxième plus grande rivalité de notre époque qui imite les plus grands ».

« L’original provient de mon match contre Nakamura à Norway Chess 2017, qui a été un événement très tumultueux pour moi. J’ai fini par terminer le tournoi avec -1, et à plusieurs moments du tournoi, j’ai failli tomber deuxième, troisième ou même quatrième. position dans le classement mondial. C’était dur ! », commente Carlsen.

Le jeu historique avait commencé avec une sicilienne ouverte, Carlsen avec les blancs, Nakamura avec les noirs. Après un départ prudent de la championne du monde, le premier rebondissement a été une dangereuse avance de la Reine Blanche. A partir de ce moment, un affrontement plutôt cru fait de sacrifices a lieu. Sur l’échiquier juste avant la fin de partie, le roi, la reine, la tour et les trois pions noirs restent, reflétant les blancs qui possèdent également un fou sur le terrain. Clash établit un excellent équilibre entre la défense et l’attaque.

CHESS.COM | Le combat de 2017 entre Carlsen et Nakamura

Pourquoi ce match en particulier a-t-il été choisi ?

Ce que Carlsen ne dit pas, cependant, c’est que le match contre Nakamura s’est terminé par un match nul. Et ici la question se pose : parmi tant de jeux pourquoi choisir un tirage au sort et écrire dans la description « La victoire est un état d’esprit ».

Le match a peut-être été choisi principalement pour ses challengers. Magnus Carlsen est le champion du monde depuis 2013 (bien qu’il ait renoncé à défendre son titre il y a quelques mois), et Hikaru Nakamura est le streamer d’échecs le plus populaire et le champion du monde Fischer Random Chess. Ce sont deux des joueurs les plus connus au monde. Non seulement cela, un peu comme Messi et Ronaldo, ils représentent deux univers très différents, le parallélisme aurait donc pu les pousser à choisir l’un de leurs matchs les plus célèbres pour la publicité de Vuitton.

Oui, mais pourquoi le rabat ? Le plan commercial capture le jeu original quelques mouvements avant la fermeture. En effet, les noirs (joués en 2017 par Nakamura) ont besoin de deux ou trois coups pour imposer l’échec et mat perpétuel aux blancs (Carlsen) et finir ensuite par un match nul. Compte tenu de la justesse du choix, il est peu probable de croire que la publicité Louis Vuitton n’ait pas pris en compte le résultat final du match. Il pourrait donc s’agir d’un tirage au sort démocratique, le stratagème pour empêcher ni Messi ni Ronaldo de gagner, pas même dans un spot publicitaire, et les laisser se défier, peut-être pour la dernière fois, lors de la Coupe du monde.