Les pires tweets d’Elon Musk, des allusions à son « wurstel » à la honte corporelle de Bill Gates

L’actuel propriétaire de Twitter a souvent utilisé cette plateforme pour répondre de manière peu orthodoxe à ceux qui le critiquent. Toutes ses insultes avaient été recueillies dans une lettre rédigée par certains employés de SpaceX (aujourd’hui licenciés).

« J’oublie toujours que tu es toujours en vie. », « Tu es un idiot. », « Tesla devrait faire un robot catgirl? », « Les pronoms sont nuls. », « Mon dos après avoir porté mon énorme pénis toute la journée » (photo de la colonne vertébrale enflammée). Et cela pourrait durer encore un moment.

Ce ne sont là que quelques-uns des tweets d’Elon Musk que d’anciens employés de SpaceX ont recueillis dans une lettre de plainte publiée en juin. Ce document a refait parler de lui ces derniers jours, étant donné que Musk a racheté Twitter et que les employés de SpaceX qui avaient rédigé la lettre ont été licenciés sur-le-champ (et demandent maintenant justice).

La lettre de plainte

« Le contenu créé et promu par Elon démontre la tolérance, et même l’encouragement, d’une culture de travail hostile à divers groupes marginalisés et sous-représentés », ont écrit les employés. « En gardant le silence sur ses actions publiques, prises sur une plate-forme considérée comme une communication officielle de l’entreprise, SpaceX et ses dirigeants ont déclaré que le comportement d’Elon était acceptable dans notre entreprise. »

Toujours dans la lettre, il est expliqué que Musk utilise son compte personnel pour donner des nouvelles de l’entreprise, « chaque tweet envoyé par Elon est une déclaration publique de facto de l’entreprise ». La plainte, que Paige Holland-Thielen, ancienne employée de SpaceX, a montrée à Gizmodo, comprend également les tweets du PDG et annexe les plaintes pour « harcèlement sexuel, vulgarité sur le lieu de travail et intimidation des minorités ». Ils ajoutent: « Le comportement public d’Elon est une source fréquente de distraction et d’embarras pour nous. »

Tweets d’Elon Musk

Il y a plusieurs tweets collectés : en tout ils atteignent 25. Par exemple, Jarret Walker, auteur de Human Transit reçoit un « T’es un idiot » en plein visage alors pourquoi ne pas partager la philosophie du PDG de Twitter. Au lieu de cela, lorsque Chud Hurley, co-fondateur de YouTube, écrit : « Arrêtez de plaisanter et concluez cet accord sur Twitter. On veut tous une fin heureuse ! », répond Musk « D’accord, si tu touches à ma saucisse de Francfort, tu peux avoir un cheval ».

Aux critiques d’Alexandria Occasio Cortez, Elon répond uniquement « Arrête de me frapper, je suis très timide » (accompagné de l’émoticône visage rougissant), insinuant que la politique américaine voulait juste attirer son attention. Et postez ensuite une photo de Bill Gates accompagnée de « au cas où vous auriez besoin de perdre une trique rapidement ».

Et puis il y a toutes les considérations sur les pronoms personnels, « je suis un cauchemar », résume-t-il. Pour clore les jeux de mots sur le mansplaining, le néologisme pour désigner l’attitude paternaliste des hommes qui expliquent des « choses » aux femmes.