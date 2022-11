Le parfait déséquilibre des choses chez Microsoft

L’autre jour, je réfléchissais aux moyens possibles d’améliorer Windows 11 aujourd’hui et, par hasard, je suis tombé sur cette idée. Depuis quelques mois, j’utilise une Surface Pro X (SQ2) comme équipement principal et le résultat est fantastique. Il convient de noter que je n’utilise pas de programmes étrangers et que l’expérience native est très bonne.

Mais ensuite j’ai pensé, quelle honte, avec la façon dont Windows 11 fonctionne maintenant dans un environnement tactile et les mauvais processeurs ARM que nous avons. Voyons, ils ne sont pas mauvais, mais ils pâlissent face à la concurrence. Et à partir de là, j’ai commencé à relier les points pour réaliser la malchance de Microsoft. Le géant de Redmond a toujours été dans un parfait déséquilibre entre matériel et logiciel. Voyons quelques exemples clairs.

Le Ying et le Yang de Microsoft

Téléphone Windows/Windows 10 Mobile

Dans ce premier cas, pour les nostalgiques du lieu, on y voit un problème évident. Microsoft n’a jamais été à la hauteur de la tâche en matière de logiciels. Son système d’exploitation a toujours été une promesse qui n’a jamais atteint la concurrence. Nous avons toujours eu des rêves et des illusions sur certaines applications et, malgré le fait que la part atteigne 10%, elle ne s’est jamais rapprochée d’Android ou d’iOS.

A cette époque, aveuglés par la passion, nous soutenions les idées du géant de Redmond. Oui, certains comme Continuum n’ont pas encore été atteints, mais d’autres choses n’ont pas suffi à se rapprocher de leur concurrence. Vous ne pouvez pas blâmer Qualcomm cette fois-ci alors qu’Android a prospéré. En fait, à la suite de cette situation, nous avons un étrange hybride appelé le Surface Duo, le portrait craché des lacunes de Microsoft dans le domaine des smartphones.

Surface Néo

L’appareil que j’aurais pu aimer le plus à ce jour est resté dans les limbes de la technologie. Avec cet appareil sont venues de nouvelles idées dans ce que nous considérons déjà comme l’acte de foi de Panos Panay, qui est sorti régulièrement. La division Surface nous a laissé sans voix lors de cet événement présentant les Surface Duo et Surface Neo. Deux appareils totalement différents et révolutionnaires qui cherchaient leur place sur le marché.

Panos Panay a exposé le besoin de Windows 10X comme alternative plus simple à Windows 10. La fin de ce film s’appelle Windows 11, et au moins nous en avons tiré quelque chose de bien. Cette fois, le problème se situe des deux côtés. D’une part, la division logicielle de Microsoft n’était pas en mesure de proposer un système d’exploitation fonctionnant avec deux écrans et Windows 10X a été abandonné en raison de la myriade de problèmes qu’il rencontrait.

En revanche, Intel n’a pas présenté de processeur pouvant être utilisé pour cet appareil. C’était un défi des plus complexes et ceux de Santa Clara ne savaient pas comment intégrer un de leurs processeurs dans un appareil aussi fin. Bien sûr, Microsoft s’est tourné vers Intel face au problème de Qualcomm avec ses processeurs 8cx.

La conclusion de cette partie est que toutes les parties ont échoué, cela pourrait peut-être être considéré comme un équilibre entre le matériel et le logiciel. Bien que cela se soit passé dans le pire sens possible. Microsoft a essayé d’être perturbateur et l’idée a fini par être détruite.

Windows sur ARM

Le rêve de Microsoft depuis des années… est toujours un rêve. Au début, nous pourrions blâmer l’équipe Windows pour négligence ou manque de ressources. Le Surface RT a été le premier produit commercial, et personne ne l’a compris. Disons qu’elle était en avance sur son temps et qu’elle n’avait pas le support des développeurs face à une plateforme qui tentait de faire son chemin.

Si nous ajoutons Windows 8 au chaos de Windows RT, nous avons le cocktail parfait pour que quelque chose tourne mal. À la surprise de personne, ça a mal tourné, très mal. Et pourtant, nous avons pu assister à une deuxième itération avec la Surface 2. Soit l’équipe de Steve Sinofsky n’a pas bien choisi Nvidia et sa plateforme Tegra, soit il n’y avait peut-être pas assez de puissance. Quoi qu’il en soit, cela a détourné l’intérêt de Microsoft pour Windows sur ARM jusqu’à récemment.

Maintenant, nous commençons à voir un nouvel espoir pour ce type d’appareil. Panos Panay et son équipe ont survécu aux coups avec la Surface Pro X et ont déjà osé ​​proposer une alternative au processeur ARM dans leur Surface la plus populaire. Cela marque une déclaration d’intention et sans aucun doute Surface Go 4 aura sa variante ARM.

Si nous ajoutons à cela Project Volterra, désormais connu sous le nom de Windows Devkit 2023, peu de choses peuvent être reprochées à Microsoft dans cette nouvelle tentative. Ils font de leur mieux pour que Windows sur ARM fonctionne. Nous verrons si cela fonctionne correctement. Peut-être que cela lui ouvrira la porte pour proposer un Surface Duo avec Windows 11 à l’avenir et revenir à l’équilibre.