Le pesticide provoque des symptômes de type autistique chez les poussins : facteur de risque possible chez l’homme aussi

Une équipe de recherche italo-japonaise a montré que les pesticides néonicotinoïdes peuvent provoquer des symptômes de type autistique chez les poussins. Possibles risques similaires pour l’homme.

Les troubles du spectre autistique (ou autisme) sont liés à un développement neurologique atypique et se manifestent par des déficits d’interaction sociale, des difficultés de communication verbale et d’autres conditions. Les déclencheurs ne sont pas encore compris, mais l’exposition pendant la grossesse à divers produits chimiques environnementaux – comme l’acide valproïque (VPA) et les pesticides qui agissent sur les récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine (nAChR) – seraient considérées comme des facteurs de risque. Des scientifiques viennent de découvrir que des poussins exposés à de faibles doses de pesticides néonicotinoïdes – comme l’imidaclopride – développent des symptômes similaires à ceux de l’autisme humain ; cela suggère que ces substances peuvent potentiellement être impliquées dans le déclenchement de la maladie.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques japonais de la faculté des sciences de l’université d’Hokkaido, qui a collaboré étroitement avec des collègues, a déterminé que les pesticides néonicotinoïdes peuvent provoquer des symptômes similaires aux troubles du spectre autistique chez l’homme chez les poussins de l’université de Tokyo et de la faculté des sciences pharmaceutiques. de l’Université de Teikyo. Les deux scientifiques italiens Paola Sgadò et Giorgio Vallortigara du Center for Mind/Brain Sciences de l’Université de Trente ont également participé à l’étude. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Toshiya Matsushima du Département de biologie de l’Université de Sapporo, sont parvenus à leurs conclusions après avoir exposé des œufs de poule fécondés à des substances associées au blocage des mouvements fœtaux. L’interruption de tels mouvements, selon les experts, influence le développement de la préférence de mouvement biologique (BM). Étant donné que parmi les premiers signes de troubles du spectre autistique, il y a une préférence retardée pour les objets animés, comme le mouvement biologique, les auteurs de l’étude ont voulu comprendre si l’influencer avec les substances susmentionnées pouvait faire apparaître des symptômes similaires à l’autisme. Les chercheurs ont utilisé des poussins pour l’expérience car ils développent une préférence pour le mouvement biologique comme les nourrissons humains, contrairement aux modèles animaux mammifères (tels que les rats et les souris) qui ne le présentent pas spontanément.

Les chercheurs ont exposé les œufs fécondés à diverses substances telles que la kétamine, la tubocurarine, la méthyllicaconitine et l’imidaclopride (IMI), qui ont toutes nettement réduit la préférence pour le mouvement biologique, sans toutefois affecter la formation de la mémoire d’empreinte (un contrairement à l’acide valproïque). L’impact du pesticide néonicotinoïde imidaclopride, largement utilisé dans l’agriculture et également associé au tristement célèbre syndrome de dépopulation des ruches, qui depuis 2006 a entraîné l’effondrement de nombreuses colonies d’abeilles dans le monde, a été particulièrement significatif. L’imidaclopride était capable d’altérer la préférence de mouvement biologique à des concentrations aussi faibles que 1 ppm (partie par million), de sorte que les auteurs de l’étude pensent que les néonicotinoïdes dans l’environnement pourraient également déclencher un effet similaire chez les nourrissons humains en cas d’exposition pendant la grossesse.

Fait intéressant, comme indiqué dans un communiqué de presse, donner aux poussins un médicament connu pour réduire la gravité de certains cas d’autisme (bumétanide) a restauré la préférence typique pour le mouvement organique. Cependant, comme il existe des différences neurobiologiques importantes entre les humains et les oiseaux, les chercheurs devront mener des enquêtes supplémentaires et approfondies pour toute confirmation du cas. Les détails de la recherche « Le blocage fœtal de la transmission nicotinique de l’acétylcholine provoque une altération de type autistique de la préférence de mouvement biologique chez le poussin néonatal » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Cerebral Cortex.