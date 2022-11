La dernière présentation RDNA 3 d’AMD semble avoir supprimé une slide comparant les performances du RTX 4090

Quelque chose à espérer : dans son entretien avec PC World, l’architecte en chef des solutions de jeu chez AMD, Frank Azor, a clairement indiqué dans quelle classe la Radeon 7900 XTX a été conçue pour concourir. Selon AMD, le produit phare est conçu pour le commerce. coups avec le RTX 4080 de Nvidia, pas le 4090 plus cher. Cependant, une note de fin dans la présentation d’AMD du 3 novembre fait référence à une slide de comparaison 4090 qui semble avoir été supprimée.

La récente annonce RDNA 3 d’AMD a suscité un mélange sain d’enthousiasme et de scepticisme de la part des fans et des critiques. Alors que beaucoup ont loué AMD pour ses innovations et ses réalisations utilisant la nouvelle architecture basée sur des puces, d’autres ont rapidement souligné que Team Red n’avait pas de concurrence directe pour la nouvelle GeForce RTX 4090 de Nvidia.

AMD Franck Azor a été l’un des premiers à clarifier la position et les offres de l’entreprise dans son entretien post-présentation avec PCWorld. Au cours de l’entretien avec Gordon Mah Ung de The Full Nerd, Azor a déclaré que le 999 7900 XTX à 999 $ est un concurrent du RTX 4080 et n’est pas destiné à concurrencer le produit phare de Nvidia, presque 60 % plus cher.

Vendredi, Computerbase.de a mis à jour un article précédent sur les tentatives d’AMD d’établir les GPU de la série 7900 en tant que concurrents directs du RTX 4080 d’AMD. La mise à jour a mis en évidence un oubli dans la présentation d’AMD du 3 novembre qui fait clairement référence aux tests d’AMD par rapport à un « système configuré de manière similaire » équipé d’un RTX 4090.

Radeon RX 7900 XT(X): AMD legt sich die RTX 4080 als ersten RDNA-3-Gegner zurecht (Mise à jour 1) https://t.co/3UWuA0wF6j #AMD #Radeon — ComputerBase *️ (@ComputerBase) 18 novembre 2022

Selon la slide des notes de fin et des attributions d’AMD, la note de fin RX-841 fait référence à une slide et à des informations qui n’étaient pas présentes dans la présentation finale. La note sur la slide omise semble montrer qu’AMD a peut-être, à un moment donné, tenté de comparer les performances du 7900 XTX à celles du RTX 4090. Il semblerait également que les résultats des tests n’aient pas donné le récit qu’AMD voulait dire, les invitant à supprimer complètement la slide et à tester les références.

Malgré la confusion marketing, AMD a continué à préparer le lancement de RDNA 3 tout en profitant de toute occasion pour féliciter Nvidia pour ses récentes réalisations et sa couverture médiatique.

Restez en sécurité cette saison des fêtes. @amdradeon pic.twitter.com/DOpg0f2qaP — Sasa Marinkovic (@SasaMarinkovic) 17 novembre 2022

Ce n’est un secret pour personne que les entreprises sélectionnent stratégiquement des données marketing pour présenter leurs produits sous le meilleur jour possible. C’est, cependant, un excellent rappel que nous, les consommateurs, devons faire preuve de diligence dans la conduite de nos propres recherches.

AMD, Nvidia et toute autre entreprise en concurrence pour votre argent vous diront ce qu’ils vouloir vous faire connaître leurs produits. Il est de notre responsabilité en tant que consommateurs de creuser plus profondément et de nous assurer que nous avons toutes les informations que nous besoin savoir pour prendre une décision éclairée.

Les cartes graphiques de la série Radeon RX 7900 d’AMD devraient être lancées le 13 décembre sur AMD.com et les partenaires constructeurs du conseil d’administration participants. Attendez-vous à nos critiques complètes.