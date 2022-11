Tidbyt est un écran de style rétro parfait pour ceux qui cherchent à utiliser un peu moins leur iPhone en 2023

L’un des équilibres que j’essaie d’atteindre en 2023 consiste à utiliser la technologie plus efficacement. J’aime savoir ce qui se passe dans le monde dans les domaines de l’actualité, du sport et de la finance, mais je veux moins regarder un iPhone. Je veux une technologie qui fonctionne passivement, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis ravi d’avoir Tidbyt sur mon bureau pour la nouvelle année.

Tidbyt est un affichage de style rétro qui vous permet de suivre les choses qui vous intéressent, dans de courts extraits de texte. Vous pouvez ajouter des cotations financières, votre calendrier, ce qui se joue sur Spotify, les résultats sportifs, les dernières nouvelles, et plus encore. J’en ai entendu parler pour la première fois l’année dernière et je suis ravi qu’il fasse partie intégrante de mon style de vie en 2023.

Pourquoi Tidbyt est l’accessoire idéal pour le travail à domicile

Tidbyt est un écran de style rétro qui vous permet de suivre les choses qui vous tiennent à cœur. Il affiche de courtes mises à jour des flux que vous suivez, formatés comme un télégramme ou un rétro C’est à la fois un hommage à l’informatique précoce et une expérience d’utilisation de cette technologie pour aider les gens à rester concentrés sur ce qui compte le plus. En tant que personne qui travaille à domicile, je pense que c’est l’accessoire idéal pour m’aider à rester à jour avec le monde qui m’entoure sans regarder un appareil toute la journée.

L’idée originale de Tidbyt était de créer un appareil qui simplifiait vos routines matinales. Quelle heure est-il? Quel temps fait-il? A quelle heure part le prochain métro ? Avoir à chercher un iPhone encore et encore pour répondre à ces questions était une douleur et une distraction, alors l’équipe visait à créer quelque chose qui rationalisait l’accès à l’information sans vous distraire.

La vidéo est extrêmement bien faite et met vraiment en évidence certains des avantages de Tidbyt. Toutes les informations du monde sont à votre disposition pendant que vous êtes assis à votre bureau ou que vous regardez la télévision sans avoir à regarder votre iPhone.

Je l’ai sur mon bureau depuis quelques semaines et c’est devenu l’un de mes produits technologiques préférés que j’utilise depuis longtemps. Cela fonctionne en un coup d’œil, me tient au courant et ne vise pas à me distraire.

Configurer Tidbyt

La configuration de votre Tidbyt prend environ cinq minutes et est un processus similaire à la configuration d’un nouvel appareil HomeKit. Vous le brancherez à l’aide de la carte et de l’adaptateur USB-C inclus, ouvrez l’application Tidbyt, puis il le trouvera via Bluetooth. Vous passerez par le processus de création d’un compte, puis vous pourrez commencer à choisir vos « applications ».

Quel type d’informations Tidbyt peut-il afficher ?

Tidbyt propose une multitude d’applications prédéfinies qu’il peut afficher immédiatement. Certains de mes favoris sont :

Prix ​​du bitcoin

Quand le football géorgien jouera-t-il ensuite?

Quel temps fait-il dehors ?

Date/heure actuelle

Verset biblique du jour

Lever du soleil

Agenda Google

Fil Twitter

Ce ne sont là que quelques-unes des applications que j’utilise avec Tidbyt, mais il y en a d’innombrables autres. Certains populaires sont:

Google Agenda

Todoist

Horaires du métro

Prix ​​de l’essence chez Costco

Résultats de la NFL

Résultats de la MLB

Fil Twitter

Conseils au hasard

Consultez la liste complète pour voir les possibilités. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez également créer le vôtre avec l’API de Tidbyt. Vous pouvez créer une application personnalisée pour un flux dans votre bureau contenant des statistiques de projet détaillées, des chiffres de vente ou tout ce que vous pourriez trouver.

Au final

Tidbyt a toutes les informations que vous voulez et dont vous avez besoin en un seul endroit, affichées dans un boîtier en bois avec une matrice de lumières LED lumineuses. Vous pouvez choisir parmi un catalogue d’applications prédéfinies, telles que la météo, les stocks, les horaires de métro, le prix du bitcoin, les calendriers, etc., ou créer votre propre script sur sa plate-forme ouverte avec seulement quelques lignes de code. Vous le configurerez une fois avec votre téléphone et il restera à jour grâce à sa propre connexion Wi-Fi.

Tidbyt est un moyen simple de rester informé sans toutes les distractions des applications de médias sociaux. Vous pouvez l’utiliser pour voir ce qui se passe dans votre monde et suivre les choses qui comptent pour vous. Si vous cherchez un cadeau pour quelqu’un qui aime la technologie, mais qui a besoin de l’utiliser un peu moins, Tidbyt serait le cadeau parfait pour Noël. C’est le moyen idéal pour obtenir les dernières informations sans avoir à regarder constamment un smartphone. Il irait très bien dans un salon, une chambre (comprend un mode nuit, une cuisine ou un bureau. Il n’y a pas d’abonnement pour accéder à toutes les données, c’est un tarif unique de 179 $ et il peut être acheté directement sur Tidbyt.com.

