Un test sanguin détecte le cancer précoce du foie avec une très grande précision – il est basé sur l’IA

Un nouveau test sanguin appelé DELPHI peut détecter un cancer du foie à un stade précoce avec une sensibilité et une spécificité très élevées. Comment ça marche.

Développement d’un nouveau test sanguin expérimental capable de détecter le cancer du foie avec une très grande précision. Le test, appelé DELFI (acronyme de DNA evaluation of fragments for early interception) et initialement conçu pour le cancer du poumon, est basé sur l’intelligence artificielle (IA) et chasse l’ADN des cellules cancéreuses libérées dans la circulation sanguine, appelé DNA cell-free ( cfDNA). A partir de l’analyse de ces fragments circulants de matériel génétique, les algorithmes de la technologie DELFI sont capables d’intercepter la présence d’un cancer du foie. Il est encore tôt avant qu’un tel test ne devienne « commercial » et accessible à tous, mais les prémisses sont très positives, compte tenu du haut degré de précision démontré lors de l’expérimentation.

Le test sanguin capable de détecter le cancer du foie a été développé par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Sydney Kimmel Comprehensive Cancer Center de la Johns Hopkins University School of Medicine, qui a collaboré étroitement avec des collègues des départements de médecine, pathologie, biostatistique et épidémiologie. . Les chercheurs, coordonnés par le professeur Victor Velculescu, professeur d’oncologie et codirecteur du programme de génétique et d’épigénétique du cancer de l’institut de Baltimore, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé plus de 720 échantillons de plasma de patients de Hong Kong, des États-Unis et des pays du Union européenne. Sur les 500 participants des États-Unis et de l’UE, 75 avaient un diagnostic de carcinome hépatocellulaire (CHC) – le cancer primitif du foie le plus courant – et leur plasma avait été utilisé « pour former et valider le modèle d’apprentissage automatique, un type d’intelligence artificielle qui utilise des données et des algorithmes pour améliorer la précision », lit-on dans un communiqué de presse universitaire. Sur les 223 patients de Hong Kong impliqués, 90 avaient un CHC, 66 avaient une infection par le virus de l’hépatite B (VHB), 35 avaient une cirrhose du foie liée au VHB et 32 ​​n’avaient aucun facteur de risque.

À partir de l’analyse du plasma avec la technologie DELFI, il a été possible de détecter le cancer du foie à un stade précoce, avec une sensibilité globale – la capacité de détecter avec précision le cancer – de 88 %, tandis que la spécificité s’élevait à 98 %. Chez les personnes à risque moyen, il n’a presque jamais donné de faux positif. Chez les sujets à haut risque de cancer hépatocellulaire, cependant, le test avait une sensibilité de 85% et une spécificité de 80%. La technologie DELFI a pu distinguer facilement le cancer des autres pathologies, obtenant des scores très bas pour les hépatites virales et les cirrhoses et jusqu’à 10 fois plus élevés chez les patients atteints d’un cancer du foie. Plus le stade du cancer est élevé, plus le score est élevé.

« Actuellement, moins de 20 % de la population à haut risque sont dépistées pour le cancer du foie en raison de l’accessibilité et des performances sous-optimales des tests. Ce nouveau test sanguin pourrait doubler le nombre de cas de cancer du foie détectés, par rapport au test sanguin standard disponible, et augmenter la détection précoce du cancer », a déclaré la co-auteure de l’étude, Amy Kim. Les détails de la recherche « Detecting liver cancer using cell-free DNA fragmentomes » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Cancer Center.