Intel améliore les performances d’Arc avec de nouveaux drivers et dévoile le plug-in XeSS pour l’Unreal Engine

Récapitulatif : Intel a levé le voile sur deux mises à jour majeures de sa pile logicielle Arc à la fin de la semaine dernière. Il a annoncé un nouveau driver qui ajoute le prise en charge de quatre jeux récemment sortis et améliore les performances d’environ 5% dans huit autres, et un plugin pour Unreal Engine qui permet aux développeurs d’ajouter plus facilement XeSS à leurs jeux.

Intel a travaillé avec des développeurs pour ajouter manuellement XeSS à quelques jeux (Intel a une liste presque complète ici). Cela ressemble à un ajout assez rapide à faire, mais avec le plugin, cela devrait être un ajout carrément trivial à tout jeu utilisant le moteur Unreal.

Il existe trois versions du plugin (sur GitHub) pour UE 4.0, 4.26 et 5.0, donc les jeux qui sont déjà en cours de développement avec une ancienne version du moteur devraient également pouvoir ajouter XeSS.

Bien sûr, le plugin a les mêmes limitations que XeSS intégré. Il ne prend pas en charge les écrans partagés ou la réalité virtuelle et ne fonctionne qu’avec l’API DirectX 12. Il fonctionne également mieux sur les GPU Intel Arc et a du mal à rivaliser avec l’AMD FSR 2.0, plus indépendant du hardware, dans les jeux prenant en charge les deux. FSR est également disponible en tant que plug-in UE et est également open-source, ce que XeSS n’est pas.

Intel a également annoncé un nouveau driver pour la série Arc A qui promet une compatibilité plus large, des améliorations de performances et des corrections de bugs. Principalement, il ajoute le prise en charge de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Call of Duty : Warzone 2.0, Sonic Frontiers et Dysterra. Le driver est disponible maintenant mais toujours en version bêta. Il devrait être augmenté pour être publié dans les prochaines semaines.

Selon les notes de version d’Intel, le driver peut améliorer les performances de « jusqu’à » 3% dans cinq titres : Marvel’s Guardians of the Galaxy, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Chorus et Sniper Elite 5. Il augmente également les performances en 5% dans Gotham Nights, 7% dans Ghostwire Tokyo et 8% dans Dirt 5. Intel a effectué son analyse comparative avec des paramètres maximum ou proches du maximum à un mélange de 1080p et 1440p.

Intel a également corrigé quelques bugs dans certains titres populaires. Doom Eternal ne scintille plus sur certaines cartes, Rainbow Six Siege de Tom Clancy connaît désormais des performances constantes, l’éclairage est corrigé dans Death Stranding Director’s Cut et les lignes verticales ont disparu de Forza Horizon 5. Il existe également de nombreuses corrections de bugs pour le contrôle d’arc. app qui devrait l’amener dans le domaine de l’utilisable, bien qu’il ait encore un long chemin à parcourir.

Il y a beaucoup plus de problèmes connus qu’Intel admet dans les notes de mise à jour, et la communauté en connaît bien d’autres. Si vous avez acheté un GPU Arc, vous saviez ce que vous obteniez, mais concentrons-nous sur les points positifs. Intel commence à tenir sa promesse de continuer à affiner ses drivers et sa pile logicielle, et c’est quelque chose dont les premiers utilisateurs doivent être satisfaits.