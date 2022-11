Un pigeon faisan très rare est réapparu après 140 ans, les scientifiques : « Comme avoir trouvé une licorne »

Un oiseau disparu depuis 140 ans a été repéré (et photographié pour la première fois) sur une île isolée de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Photos du pigeon faisan à nuque noire.

Le pigeon faisan à nuque noire. Crédit : American Bird Conservancy

Des scientifiques ont photographié pour la première fois un oiseau très rare, disparu depuis 140 ans et devenu aujourd’hui légendaire parmi les experts : le pigeon faisan à nuque noire (Otidiphaps nobilis insularis). C’est une sous-espèce du pigeon faisan, un grand pigeon terrestre qui vit dans les forêts tropicales denses des îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’animal documenté pour la première et la dernière fois (jusqu’à aujourd’hui) dans le lointain 1882 a été revu sur l’île de Fergusson, une île éloignée du territoire accidenté situé dans l’archipel d’Entrecasteaux, dans la partie orientale de l’État océanien. . Le nom de l’oiseau est lié à la ressemblance remarquable avec le faisan, donnée par la grande taille et le plumage spectaculaire caractérisé par de longues rectrices. L’observation était si excitante que les ornithologues l’ont comparée à celle d’une licorne ou Bigfoot, deux créatures mythologiques.

Le pigeon faisan à nuque noire (re)découvert par une équipe de chercheurs et de défenseurs de l’environnement du Musée national de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Cornell Lab of Ornithology de l’Université Cornell (États-Unis) et de l’American Bird Conservancy. Ils étaient tous sous l’égide de « The Search for Lost Birds », un groupe spécialisé dans la « chasse » aux oiseaux disparus depuis des décennies. L’insaisissable pigeon faisan est répertorié comme en danger critique d’extinction (code CR) sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), mais les scientifiques craignaient qu’il ne soit déjà éteint, car son existence n’a pas été officiellement documentée depuis près d’un siècle et une moitié. Pour comprendre si l’oiseau était toujours présent sur l’île Fergusson, une expédition d’un mois a été organisée début septembre, dans le but de placer des pièges photographiques en différents points stratégiques. Les chercheurs en ont placé 12 sur les pentes du mont Kilkerran, le plus haut de l’île, tandis que huit autres ont été laissés dans diverses zones où des chasseurs locaux avaient signalé la présence de l’animal.

Pendant presque tout le mois, la recherche a été infructueuse, puis, quelques jours avant le départ de l’île, le pigeon faisan à nuque noire est finalement apparu sur un piège photographique. Le Dr Doka Nason l’avait placé dans une zone à l’ouest de la montagne. Les indications fournies par le chasseur Augustin Gregory du village de Duda Ununa étaient fondamentales, qui affirmait non seulement avoir vu l’oiseau plusieurs fois, mais aussi avoir entendu ses cris caractéristiques.

Les scientifiques pensaient qu’ils avaient 1% de chances de redécouvrir la sous-espèce, mais elle s’est finalement révélée dans une vidéo et des photos de 10 secondes. « Quand nous avons finalement trouvé le pigeon faisan à nuque noire, c’était pendant les dernières heures de l’expédition », a déclaré le Dr Nason dans un communiqué de presse. « Quand j’ai vu les photos, j’étais incroyablement excité. » « Après un mois de recherche, voir ces premières photos du pigeon faisan était comme trouver une licorne », a fait écho le Dr John C. Mittermeier, directeur du programme Lost Birds d’ABC et co-chef de l’expédition. « C’est le genre de moment dont vous rêvez toute votre vie en tant qu’écologiste et ornithologue », a-t-il ajouté.

L’identification de l’animal n’a pas été facile du tout, compte tenu du territoire particulièrement rude et complexe, entre autres plein de moustiques et de sangsues constamment « cachés ». Les chercheurs ont même dû faire face à des pirates, ce qui rend également l’accès à ces lieux reculés très dangereux. Mais heureusement, l’expédition a été couronnée de succès et maintenant tout doit être fait pour protéger cet animal disparu depuis longtemps. Selon les spécialistes, le pigeon faisan à nuque noire est extrêmement rare et l’endroit où il a été observé pourrait être le dernier endroit où il vit sur toute l’île, ce qui le rend particulièrement précieux.