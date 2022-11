Comment interroger les ennemis et révéler des informations sur la carte dans CoD: Warzone 2.0

Call of Duty : Warzone 2.0 est déjà le nouveau jeu tendance, et comme prévu, nous vous apportons les meilleurs trucs et astuces pour profiter pleinement du Battle Royale de la saga. Cette fois, nous nous concentrons sur une nouvelle fonction qui n’était pas présente dans la première version du jeu : celle d’interroger les ennemis que nous avons tués au combat. Une action vraiment utile, puisqu’elle nous permet de faire pencher la balance et d’être victorieux dans de nombreuses fusillades contre des équipes rivales.

Comment interroger les ennemis dans Warzone 2.0 et à quoi ça sert ?

Lorsque nous jouons à Warzone et Warzone 2.0, il est très courant que nous nous battions contre une autre équipe ennemie, retranchée dans une maison, un toit ou similaire, n’est-ce pas ? Pour cette raison, il n’est pas du tout étrange qu’un ennemi tente de nous agresser pendant que ses compagnons attendent au loin ou se cachent à différents endroits. Si nous l’abattons, nous avons l’instinct de l’achever rapidement.

Cependant, la fonction d’interrogation de Warzone 2.0 est très utile et très peu de gens s’en rendent compte. Il consiste à approcher un ennemi abattu, et au lieu de l’achever, interagir avec lui (bouton carré sur PS5 et PS4 et X sur Xbox Series XS et Xbox One) pour l’interroger. Fondamentalement, il s’agit d’une action immédiate dans laquelle nous obtenons de lui les informations dont nous avons besoin, et le résultat est que ses compagnons vivants seront marqués d’un point rouge sur notre carte.

Alors maintenant, vous savez : si vous parvenez à vaincre un adversaire et que ses coéquipiers ne sont pas proches et que vous pouvez prendre quelques secondes avant de l’achever, interrogez-le pour révéler des informations sur la position de tous ses coéquipiers sur le radar. . C’est une fonctionnalité très utile qui augmente considérablement les chances de gagner la fusillade. Bien sûr, si vous prenez trop de temps et que l’ennemi abattu meurt ou revient à l’action en utilisant un kit de réanimation, vous perdrez votre chance de l’interroger.

Autres guides Warzone 2.0