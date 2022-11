CoD: Warzone 2.0: comment obtenir des clés de forteresse en DMZ et à quoi ça sert

Le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 2 compte chaque jour plus de joueurs. Il consiste à se déployer sur la carte Warzone 2.0 avec l’intention d’explorer, d’accomplir des missions et d’obtenir des récompenses de toutes sortes. Et pour cela, nettoyer des forteresses est le mieux que vous puissiez faire, même si pour cela, vous devez avoir des clés de forteresse dans votre inventaire. Nous vous disons les meilleurs conseils pour les obtenir.

Les forteresses sont sur ces icônes sur la carte que nous avons marquées à l’intérieur d’un cercle orange.

Comment obtenir des clés de forteresse dans la DMZ

Il existe plusieurs forteresses sur la carte du mode DMZ et les compléter est l’un des principaux objectifs pour obtenir les meilleures récompenses. Le problème est qu’ils sont tous fermés et qu’il faut des clés de forteresse pour accéder à l’intérieur. Mais ne vous inquiétez pas, car vous n’aurez pas trop de problèmes pour en obtenir un.

Notre conseil est qu’avant de chercher à l’aveuglette, rendez-vous dans un store de fournitures, car il y a des moments où il apparaît comme un objet que vous pouvez acheter pour seulement 5 000 $, un montant que vous pouvez facilement rassembler dès que vous trouvez quelques objets de valeur pour les vendre. dans ledit store (il est également intéressant de regarder dans les caisses enregistreuses, car il y en a beaucoup dans n’importe quel store ou banque et il y a toujours de l’argent à l’intérieur).

Si ce n’est pas le cas, alors vous devrez le chercher et tout dépend de votre chance avec les drops de l’ennemi. Faites attention aux groupes de soldats du CPU, en particulier les plus puissants avec des gilets pare-balles et ceux qui sont déployés à partir d’hélicoptères rivaux. Certains peuvent laisser tomber une clé de forteresse après les avoir vaincus. Bien sûr, une autre option consiste à vaincre les autres joueurs que vous rencontrez pendant le jeu, car ils ont le même objectif que vous et ont peut-être déjà trouvé une clé.

A quoi servent les clés de la forteresse ?

Comme son propre nom l’indique, avec eux, vous pouvez ouvrir les forteresses qui se trouvent sur la carte. À l’intérieur, il y a des ennemis puissants et toutes sortes d’objets de valeur tels que des disques durs cryptés, des documents. De plus, ils abritent aussi souvent des coffres légendaires (orange) dans lesquels vous trouverez le meilleur équipement possible. Enfin, en mode DMZ, il existe des missions que vous pouvez sélectionner avant le jeu, et certaines d’entre elles vous demandent de compléter les forteresses ennemies et d’acquérir d’énormes quantités d’expérience.

