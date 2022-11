God of War Ragnarok : comment changer l’apparence de l’armure et conserver ses stats

God of War Ragnarok est avec nous depuis quelques jours en serrant les circuits PS4 et PS5 pour mettre à l’écran tout un spectacle visuel de premier ordre, quelque chose dans lequel l’apparence et la présence imposantes de son protagoniste, Kratos, ont aussi beaucoup à dire. Et c’est que, comme cela s’est produit avec l’épisode précédent, nous pouvons modifier l’apparence du Ghost of Sparta à travers différents ensembles d’armures avec des propriétés uniques et des statistiques supérieures. Mais il est également vrai que certaines des armures les plus puissantes ont une apparence un peu particulière et que dans de nombreux cas, elles ne convainquent pas les joueurs. Mais heureusement, il existe une astuce à laquelle nous pouvons recourir pour combiner Kratos à notre guise.

Vous pouvez donc changer l’apparence de l’armure de Kratos

Et c’est qu’à aucun moment un système de transfiguration n’est précisé que Santa Monica Studio a implémenté dans le jeu et qu’il ne tient qu’à nous de le découvrir en tripotant les menus. Cependant, avant, il est nécessaire de se conformer à une exigence essentielle. Voyons comment changer l’apparence des trois pièces d’armure de Kratos dans God of War Ragnarok pour tout autre type d’armure que nous avons dans notre inventaire.

Ainsi, la condition essentielle pour pouvoir modifier l’apparence des pièces d’armure de Kratos est d’améliorer la pièce au maximum, c’est-à-dire d’atteindre le niveau 9 de la pièce dont on souhaite modifier l’apparence. Une fois que nous avons une pièce d’armure au niveau maximum (9), lors de sa sélection dans le menu, une icône avec le bouton carré apparaîtra à côté de la description de l’apparence Modifier.

En appuyant sur le bouton carré, nous pouvons choisir l’apparence de toute autre pièce d’armure que nous avons déverrouillée dans notre inventaire, en conservant les statistiques et les propriétés de la pièce d’origine. Et c’est qu’il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient conserver l’apparence originale de Kratos avec les statistiques de l’armure la plus avancée et la plus puissante du jeu. De cette façon, c’est possible.