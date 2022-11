Le pass saison MLS coûtera 14,99 $ par mois ou 99 $ / saison, prix réduit disponible pour les abonnés Apple TV +

Apple et la Major League Soccer ont annoncé aujourd’hui les détails des prix et de la disponibilité du service de streaming MLS, disponible via l’application Apple TV à partir du 1er février 2023, prêt pour le début de la saison le 25 février.

Nommé « MLS Season Pass », l’abonnement déverrouille l’accès à tous les jeux MLS, en direct et à la demande. Le service est au prix de 14,99 $ par mois, ou 99 $ par saison. Les abonnés Apple TV+ pourront regarder certains matchs sans frais et pourront obtenir le Season Pass complet de la MLS à un tarif réduit…

La réduction MLS Season Pass pour les abonnés Apple TV + est substantielle. Les abonnés TV + peuvent obtenir le pass pour 12,99 $ par mois ou 79 $ par an.

Comme TV +, MLS Season Pass peut être partagé avec jusqu’à six personnes via Family Sharing. Les clients peuvent annuler et se réabonner à tout moment.

En prime supplémentaire, un abonnement gratuit à MLS Season Pass sera également inclus avec les forfaits de billets de saison complète des clubs MLS. Et une poignée de jeux seront diffusés entièrement gratuitement sur l’application Apple TV pour que tout le monde puisse les regarder, y compris tous les matchs du week-end d’ouverture « MLS is Back ».

MLS Season Pass diffusera tous les matchs de la MLS et de la Coupe des ligues, ainsi que la plupart des matchs MLS Next Pro et MLS NEXT. Il n’y a pas de pannes ou de restrictions régionales, et le service sera disponible dans plus de 100 pays au lancement.

Chaque match sera accompagné d’un avant-spectacle et d’un post-spectacle, et le service organisera également une émission en direct les jours de match. Une fois le match terminé, les jeux peuvent être rejoués à la demande et d’autres contenus tels que des packages de surbrillance seront également disponibles.

Les jeux seront diffusés simultanément en anglais et en français, avec des équipes de diffusion dédiées pour chaque langue. Le flux radio du home club sera également disponible en option audio dans l’application TV. Les matchs de l’équipe canadienne seront également diffusés en français.

MLS Season Pass est accessible via l’application Apple TV, disponible sur les appareils Apple, les téléviseurs intelligents, la PlayStation, la Xbox, les décodeurs tels que Comcast Xfinity, etc. Vous pouvez également regarder dans un navigateur Web sur tv.apple.com. L’application Apple TV arrive sur les PC Windows l’année prochaine. Une application Android n’est cependant pas sur les cartes.

Les alignements de talents de l’équipe de diffusion et d’autres détails de production n’ont pas encore été annoncés. Le calendrier complet de la saison MLS sera dévoilé à la mi-décembre. Pour offrir la meilleure expérience aux téléspectateurs, la plupart des matchs auront lieu les mercredis et samedis, avec un coup d’envoi à 19h30, heure locale. Le pré-spectacle commence une demi-heure avant.

L’accord Apple et MLS s’étend sur dix ans, jusqu’en 2032. Le partenariat comprend des liens marketing profonds tels que le logo Apple TV apposé sur tous les maillots de l’équipe, illustré ci-dessus.

Apple paie un minimum de 250 millions de dollars par an pour les droits de streaming, avec des revenus supplémentaires affluant vers la ligue en fonction de l’atteinte des objectifs de nombre d’abonnés.

