Boston Dynamics poursuit un fabricant de chiens robots rival pour violation présumée du droit d’auteur

En un mot: Dans ce qui pourrait dégénérer en une bataille entre chiens robotiques, Boston Dynamics poursuit le fabricant de robots rival Ghost Robotics pour des allégations selon lesquelles il aurait enfreint sept brevets relatifs à son quadrupède Spot.

Dans sa plainte, déposée devant le tribunal fédéral du Delaware, Boston Dynamics affirme que les Vision 60 et Spirit 40 de Ghost Robotics, qui sont des robots ressemblant à des chiens, enfreignent les brevets de la société appartenant à Hyundai.

Boston Dynamics a inclus des photos prises par l’aviateur de 1re classe Anabel Del Valle dans le dossier qui montrent des tests effectués par l’US Air Force à l’aide des quadrupèdes de Ghost Robotics à la base aérienne de Nellis au Nevada. La société affirme que Vision 60 et Spirit 40 enfreignent des brevets couvrant la façon dont les robots négocient les escaliers, leur démarche de marche et leur équilibre, entre autres.

Boston Dynamics dit avoir demandé à Ghost Robotics d’examiner les brevets liés à Spot en juillet 2020 et a suivi avec deux lettres de cesser et de s’abstenir lui demandant d’arrêter de commercialiser les robots rivaux.

« Le défendeur a délibérément continué à enfreindre de manière gratuite, malveillante et flagrante, au mépris téméraire des droits de brevet de Boston Dynamics », a déclaré Boston Dynamics, qui demande des dommages-intérêts pour contrefaçon et des intérêts avant et après jugement.

Ghost Robotics a fait la une des journaux il y a un an lorsqu’il s’est associé à l’international SWORD qui ne sonne pas mal du tout pour ajouter un fusil sans driver à usage spécial (SPUR) à l’un des chiens robots.

En février, le Département de la sécurité intérieure des États-Unis a publié les détails de l’initiative des véhicules automatisés de surveillance au sol (AGSV) dirigée par la Direction des sciences et de la technologie. Cela impliquait que les machines de Ghost Robotics soient testées en tant que sentinelles dans des zones situées de l’autre côté de la frontière sud, qui peuvent être inhospitalières pour les humains en raison de leur paysage hostile, de leurs températures extrêmes et d’autres menaces, bien que ces animaux métalliques particuliers ne portent pas de fusils.

Boston Dynamics, fondée en 1992 par l’ancien professeur du MIT Marc Raibert, a été acquise par Google en 2013. Elle a été vendue à Softbank en 2017 avant que Hyundai Motoring Group ne paie 880 millions de dollars pour l’entreprise en 2020. Contrairement à Ghost Robotics, l’entreprise a fait la promotion de ses machines. ‘ des applications plus conviviales pour les consommateurs/les entreprises, telles que les employés d’entrepôt, et a été l’un des fabricants de robots qui a récemment mis en garde contre l’utilisation de ses produits comme armes.