Robert Kirkman, créateur de la bande dessinée The Walking Dead, poursuit AMC pour 200 millions de dollars

La fin de The Walking Dead à la télévision est déplacée. Et c’est que pour les nombreux projets qui arriveront l’année prochaine après la conclusion de la série principale et un épisode final qui sera le plus long de la série, maintenant un procès conjoint de Robert Kirkman et de plusieurs producteurs exécutifs est révélé – Gale Anne Hurd, David Alpert, Charles Eglee et Glenn Mazzara- de l’adaptation télévisée aux responsables de la chaîne AMC pour un total de 200 millions de dollars de dommages et intérêts. C’est ainsi que des médias tels que Deadline le collectent, partageant les détails de ce litige par les créateurs les plus importants derrière la populaire série de zombies.

AMC a profité de la bande dessinée et des producteurs selon Kirkman

Ainsi, le procès précise que « malgré le fait qu’AMC ait exploité les idées et les services des plaignants pour gagner des milliards avec la franchise The Walking Dead, AMC n’a pas versé un seul dollar d’intéressement aux plaignants. Cela a provoqué une tempête de disputes avec le talent créatif de The Walking Dead qui s’est finalement soldée par un contentieux », peut-on lire à travers Deadline.

Robert Kirkman

Le procès précise que les plaignants ont droit au même traitement que Frank Darabont, l’ancien showrunner de l’émission, qui continuerait de percevoir des bonus contractuels malgré son départ de l’émission dans la saison deux. D’autre part, d’AMC, la réponse à ladite action en justice n’a pas tardé à venir : « Robert Kirkman, David Alpert et le reste des plaignants ont vu comment leurs plus grandes poursuites contre AMC Networks ont été rejetées deux fois, alors maintenant ils sont de retour avec un nouveau. »

«Et un autre procès indique une autre tentative de réécrire leurs accords et d’extraire encore plus de millions qu’ils ont déjà été payés, et seront payés à l’avenir, pour leur part des bénéfices de The Walking Dead. Ce n’est qu’un autre moyen grossier d’extraire de l’argent. Nous pensons qu’ils échoueront comme les précédents procès », concluent-ils auprès d’AMC.

The Walking Dead se termine le 20 novembre 2022 après 11 saisons.

Source | Date limite