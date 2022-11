Pratique: voici à quoi ressemble réellement l’utilisation des nouvelles fonctionnalités de connectivité par satellite de l’iPhone 14

Le SOS d’urgence par satellite devrait être déployé plus tard dans la journée pour les utilisateurs d’iPhone 14 aux États-Unis et au Canada. Avant ce lancement, Apple a donné à certains YouTubers et membres de la presse la possibilité de tester la fonctionnalité dans le monde réel. Rendez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons certaines de ces vidéos et impressions…

Le SOS d’urgence par satellite est une fonctionnalité exclusive aux appareils iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Cette technologie permettra aux utilisateurs d’iPhone 14 d’atteindre les services d’urgence même lorsqu’ils sont hors de portée des réseaux mobiles et Wi-Fi traditionnels.

Le service s’appuie sur une flotte de satellites Globalstar. Lorsque votre iPhone pourra se connecter à ces satellites, vous pourrez relayer des messages aux services d’urgence et même partager votre position via l’application Find My avec vos amis et les membres de votre famille. C’est une fonctionnalité impressionnante qui, selon Apple, peut aider à sauver la vie de personnes qui se retrouvent bloquées et dans des situations désastreuses lorsqu’elles sont hors réseau.

Ce service révolutionnaire permet aux points de réponse de la sécurité publique (PSAP) – ou centres d’appels des services d’urgence – de se connecter à encore plus d’utilisateurs dans des situations d’urgence, et ne nécessite aucun logiciel ou protocole supplémentaire pour permettre les communications. Les utilisateurs seront directement connectés aux services d’urgence équipés pour recevoir des SMs ou à des centres de relais avec des spécialistes d’urgence formés par Apple qui sont prêts à contacter les PSAP qui ne peuvent pas recevoir de SMs au nom de l’utilisateur.

Le SOS d’urgence par satellite pour iPhone 14 est lancé aujourd’hui aux États-Unis et au Canada. Il s’étendra au Royaume-Uni, à l’Irlande, à la France et à l’Allemagne le mois prochain.

Pratique avec les nouvelles fonctionnalités de connectivité par satellite de l’iPhone 14

Le bord dit que la fonctionnalité fonctionne « plutôt bien », mais il y a encore plus de tests à faire dans un scénario d’urgence réel qui est vraiment hors réseau :

Idéalement, vous n’aurez jamais à utiliser les SMs d’urgence par satellite. Cela dit, ça a plutôt bien fonctionné, et je préfère avoir ça dans ma poche arrière que rien. Je précise que mon expérience s’est déroulée dans un parc de la ville et que je n’ai jamais été en danger réel. Votre kilométrage peut donc varier dans un endroit plus difficile ou lors d’une véritable urgence. Mon seul « reproche », c’est que cela demande beaucoup de patience, mais il faut s’y attendre lorsqu’on envoie des choses par satellite. S’il s’agit d’une fonctionnalité que vous vous voyez utiliser, je vous recommande fortement d’essayer la démo et en prenant le temps de configurer votre identifiant médical et vos contacts d’urgence à l’avance. Vous savez, comme le disent les Boy and Girl Scouts – il vaut la peine d’être préparé

PCMag :

Lors de notre prise en main rapide de ces outils d’urgence, nous avons constaté qu’ils fonctionnaient. Ils sont directs et simples à utiliser, bien que la nature lente des temps de réponse des satellites puisse être un défi lorsque vous êtes sous la contrainte d’une urgence. Bien sûr, chaque urgence est unique. Certaines blessures peuvent ne pas vous permettre de bouger pour trouver un bon signal. La clé ici est de continuer à essayer. Même si vous ne pouvez pas vous connecter à un satellite donné lorsqu’il est bas dans le ciel, il suffit peut-être d’attendre qu’il passe directement au-dessus de vous pour vous connecter. D’autres urgences peuvent vous empêcher de taper. Dans ces cas, comme si votre main est blessée, l’utilisation de la saisie assistée par la voix peut être nécessaire. Ces nouvelles fonctionnalités auront certainement un impact sur la vie des aventuriers de plein air le plus tôt possible. Ils ne sont pas une solution parfaite, mais en matière de vie ou de mort, même quelques SMs peuvent suffire.

Le journal de Wall Street:

Je crains qu’en cas d’urgence réelle, les gens ne soient déconcertés par la lenteur de la connexion et les multiples étapes. Apple propose un mode démo dans le menu des paramètres afin que les utilisateurs puissent s’entraîner par eux-mêmes. Car qui n’aime pas simuler des urgences proches de la mort pendant son temps libre ? Une fonctionnalité non urgente fonctionne : lorsque vous n’êtes pas connecté au réseau mobile, vous pouvez mettre à jour votre position actuelle par satellite à l’aide de l’application Localiser.

Vidéos pratiques

