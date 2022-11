Les émissions de méthane de ces 15 entreprises de viande et de lait dépassent celles de nombreux pays européens

Ce sont les cinq plus grandes entreprises de viande au monde et dix des plus grandes entreprises laitières, qui génèrent ensemble des émissions de méthane égales à 80 % de l’empreinte méthane totale de l’Union européenne.

Les émissions totales de méthane de 15 des plus grandes entreprises mondiales de viande et de produits laitiers dépassent celles de certains des plus grands pays du monde et représentent plus de 80 % de l’empreinte méthane totale de l’Union européenne. C’est ce qu’a révélé une enquête de l’Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) qui a estimé l’impact des cinq plus grandes entreprises de viande et dix des principales entreprises laitières au monde, précisant que, si elles étaient représentées comme un seul pays, ces entreprises seraient le dixième pays au monde pour les émissions de gaz à effet de serre.

Le rapport, relancé par Gardien, rappelle que ces entreprises représentent environ 3,4 % de toutes les émissions mondiales de méthane anthropique et 11,1 % du méthane mondial lié au bétail. En tête, l’entreprise américaine JBS, dont les émissions de méthane « dépassent les émissions combinées de méthane du bétail en France, en Allemagne, au Canada et en Nouvelle-Zélande ou sont comparables à 55 % du méthane du bétail américain ». La deuxième plus grande entreprise de viande au monde, Tyson, produit plutôt des émissions de méthane comparables à celles de la Russie, tandis que Dairy Farmers of America égale celles du Royaume-Uni.

Les émissions de méthane du bétail des 15 plus grandes entreprises de viande et de lait au monde / IATP

« Calculées sur une échelle de temps de 20 ans, l’échelle la plus pertinente pour l’action climatique, ces émissions sont encore plus importantes, représentant près de la moitié aux trois quarts de l’empreinte de gaz à effet de serre estimée par ces entreprises, soulignant l’urgence d’agir sur le méthane – indiquent les savants -. Malgré leur énorme impact, la plupart de ces entreprises ne déclarent ni gaz à effet de serre totaux ni émissions spécifiques de méthane« .

Les 15 entreprises au centre de l’étude sont basées dans 10 pays différents, dont cinq ont vu les émissions de méthane provenant du bétail augmenter au cours de la dernière décennie, selon le rapport. Les émissions de la Chine, par exemple, ont augmenté de 17 %, bien plus que les autres pays.

S’il serait bénéfique pour les gens de manger moins de viande et de produits laitiers, a déclaré Shefali Sharma, directeur du bureau européen de l’IATP, la vraie solution pour réduire les émissions de méthane serait de mettre fin à l’agriculture industrielle. « Nous ne disons pas que les gens doivent devenir végétaliens ou végétariens – Sharma précisé -. Nous disons simplement que nous devons faire mieux« .