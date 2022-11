Ténoch Huerta (King Namor) et la représentation des peuples indigènes dans Black Panther : Wakanda Forever

Black Panther : Wakanda Forever, le nouveau film de Marvel Studios, fait partie de ces productions qui touchent un public massif et hétérogène d’origines et de cultures différentes. Il est transversal, car il est diffusé dans des pays du monde entier et tout le monde peut en profiter. En même temps, il offre une vision positive des peuples autochtones, en s’inspirant de leurs mythologies et en les responsabilisant. Ténoch Huerta Mejías (Mexique, 1981) devient Namor, le roi de Talocan, un royaume fictif qui se trouve sous les eaux. Netcost s’est assis avec lui dans une interview pour réfléchir à la représentation de ces cultures dans le film.

Ténoch Huerta est fier d’incarner un personnage comme Namor, qui embrasse ses origines indigènes et les utilise comme Source de pouvoir : « C’est un honneur et un privilège. C’est très agréable, car oui, historiquement, nous avons répété un discours négationniste qui stigmatise aussi les racines indigènes et africaines ». Selon ses mots, « l’influence européenne et occidentale est privilégiée ». Pour cette raison, faire des personnages « qui apparaissent à l’écran d’une manière aussi digne, belle et puissante est un plaisir et une Source de fierté ». Le contexte et l’histoire sont « inspirés des cultures mésoaméricaines, en particulier de la culture maya ».

Le rôle du blockbuster dans l’inclusion et la diversité

Habituellement, ce sont les peuples latino-américains eux-mêmes qui fuient leur passé indigène. Ainsi, il est important qu’un film à succès réalise ces représentations. « Se voir représenté au cinéma avec autant de dignité affecte grandement la perception de soi », affirme-t-il. « Ce n’est pas la même chose de voir des personnages de votre teint et de vos caractéristiques voler que d’être les rois d’un royaume aussi puissant et puissant. »

L’acteur assure qu’au niveau personnel, global et culturel, parler du sens « de l’afrofuturisme pour les communautés afro-américaines » a été crucial. « Je ne sais pas si je dois l’appeler afro-méso-américanisme, afro-indigénisme ou techno-indigénisme », souligne-t-il. « Ce concept appliqué peut aider non seulement à faire des représentations plus dignes, mais aussi à générer de nouveaux horizons. Rappelez-vous que l’horizon signifiera toujours un endroit où aller, comme un point de référence sur lequel construire. On peut se construire autrement quand on peut comprendre qu’il y aura des horizons possibles et des futurs possibles beaucoup plus beaux et lumineux ».

Namor dans Wakanda Forever : Black Panther.

Contrairement aux bandes dessinées, où Namor est souverain du royaume sous-marin de l’Atlantide, dans Black Panther : Walanda Forever il règne sur un autre peuple : « L’idée est jouée avec que le Talocan est dans la culture Nahua le paradis de l’eau, transféré aux Mayas. Culture. C’est pourquoi je dis qu’il se nourrit de diverses sources, notamment mayas, mais en général mésoaméricaines ».

Selon Huerta, « ce contexte convient très bien au personnage car il génère une narration et une mythologie beaucoup plus complexes voire historiques, à partir d’une culture très raffinée, très particulière. Cela enrichit le personnage. Au final ce sont des fictions, ce sont des représentations de fictions et avec elles on peut jouer et construire ce qu’on veut ».

Ténoch Huerta lors de l’interview.

Un miroir à regarder

L’acteur est heureux qu’une partie « des cultures qui se sont installées sur le territoire désormais connu sous le nom de Mexique » soit utilisée, puisqu’une partie de ces mythologies sont intégrées, de sorte qu’il est convaincu de leur impact positif. « Je pense que cela aidera un enfant, demain, à se regarder dans le miroir, à se sentir représenté et à se rendre compte que ce que le miroir restitue en image n’est pas mal, c’est beau, c’est digne, c’est puissant. Je pense que cela va avoir un impact très positif sur beaucoup de gens. »

