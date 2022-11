One Piece 1067, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Nous ne sommes pas assez. Nous étions en convalescence après la première partie du combat entre Trafalgar Law et Kurohige quand Oda nous a terminé la semaine suivante en présentant Vegapunk (une version de Voldemort et Pain lui-même). Mais non content de cela, le mangaka nous a encore donné un coup droit à la mâchoire la semaine dernière avec la résurrection de Saul et les larmes de joie de Robin. Cela ne s’arrête pas. Ou oui. Car après le prochain chapitre 1067 de One Piece il sera temps de se reposer. Mais jusque-là, nous ne sommes pas en mesure d’imaginer ce qui nous attend entre les pages dudit épisode. La série a appuyé sur l’accélérateur et, comme dirait Lobato, s’ils clignent des yeux, ils vont le manquer. Il est temps de revoir quand on peut le lire.

Date et heure de la première du chapitre 1067 du manga One Piece

Le chapitre 1067 de One Piece sortira le dimanche 20 novembre prochain à 16h00 (heure locale française) et pourra être lu en espagnol et entièrement gratuit via Manga Plus. Dans le reste du monde, sa première heure sera la suivante :