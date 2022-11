Diablo 4 aura une histoire "plus ramifié" avec début, milieu et fin

Blizzard Entertainment finalise le développement de Diablo IV, une livraison qui couvait et a souffert des problèmes survenus au sein de l’entreprise, qui ont finalement conduit au départ de son directeur et d’autres membres du projet. La lumière au bout du tunnel est déjà proche et Rod Fergusson, directeur général de la saga, a déclaré dans une interview à IGN que l’histoire du jeu était « plus ramifiée », bien qu’il ait indiqué que son histoire ouverte se dénouerait avec un début, un milieu et une fin.

« L’une des préoccupations lors de la mise en place [el término] mundo abierto en una gran señal luminiscente es que la gente comparte una noción del tipo Breath of the Wild”, ha dicho Fergusson en alusión a que sea un mundo“completamente orgnánico” en el que puedes ir “a cualquier parte” y resolver las situaciones par toi même. « Ce n’est pas vraiment notre histoire », puisque l’intrigue est linéaire. « Nous voulions un début, un milieu et une fin. Nous voulions commencer à un endroit et finir à un autre.

au-delà de la campagne

L’histoire sera « plus ramifiée », les joueurs auront donc la possibilité de choisir l’ordre des sections qui la composent. De cette façon, l’expérience sera différente à chaque fois que vous la rejouerez. Il y aura bien sûr aussi des quêtes et des activités qui s’écartent de l’histoire principale.

« C’est la grande chose à propos du monde ouvert, qu’il y a beaucoup de quêtes secondaires et de choses dans le monde que vous pouvez visiter et faire » en dehors de la campagne. « Le chemin d’or est un chemin bifurqué, vous pouvez donc décider quand » les parcourir et dans quel ordre. Le monde étant « trop ​​dense », l’équipe a dû réduire le contenu et bien connecter les chemins entre les zones.

Diablo IV sera mis en vente l’année prochaine 2023 pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Le titre de Blizzard Entertainment n’a toujours pas de date précise, bien qu’il ait récemment été divulgué qu’il sera commercialisé en avril, selon des sources consultées par Windows Central.

