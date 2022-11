L’hibernation synthétique peut protéger les astronautes des radiations mortelles

De nouvelles recherches ont montré que l’hibernation ou l’engourdissement synthétique protège contre les radiations. C’est un « bouclier » potentiel pour les astronautes volant vers Mars.

Selon une nouvelle étude, l’hibernation ou l’engourdissement – l’état ressenti par les animaux en hibernation – pourrait protéger les astronautes des conséquences dévastatrices du rayonnement cosmique, dont l’exposition lors de longs voyages spatiaux peut être mortelle. Qu’il suffise de dire que, selon des recherches récentes de l’Université Georgetown de Washington, lors d’un vol hypothétique vers Mars, la dose d’ions lourds – tels que le fer et le silicium – du rayonnement cosmique galactique (GCR) peut compromettre la fonction intestinale et déclencher cancer. Il peut essentiellement tuer des astronautes pendant qu’ils sont en route (la coque des engins spatiaux actuels ne fournit pas de défense). Précisément pour cette raison, des gilets spéciaux « anti-radiation » portés pour l’occasion par certains mannequins seront testés lors de la prochaine mission Artemis 1 de la NASA sur la Lune. À l’heure actuelle, il n’existe aucune méthode efficace pour mettre un être humain en « hibernation artificielle » en toute sécurité, mais une nouvelle expérience menée sur des animaux montre que cela pourrait être une excellente méthode pour faire face aux longs voyages parmi les étoiles.

L’étude a été dirigée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research GmbH et du FAIR de Darmstadt (Allemagne), qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département des sciences biomédicales et neuromotrices de l’Université de Bologne, le Département des sciences et technologies de l’Université Parthenope de Naples, du Département de psychiatrie de l’Université du Wisconsin-Madison (États-Unis), du Gunma University Heavy Ion Medical Center (Japon) et d’autres centres de recherche. Les scientifiques, coordonnés par les professeurs Marco Durante et Walter Tinganelli, sont parvenus à leurs conclusions après avoir exposé des rats placés en hibernation artificielle à des doses mortelles de rayonnement. Concrètement, ils ont injecté aux rongeurs de l’adénosine 5′-monophosphate monohydraté (5′-AMP) pour induire un engourdissement et les ont maintenus dans une pièce à une température ambiante de 16°C pendant 6 heures, immédiatement après les avoir exposés à une irradiation totale avec un effet accéléré. ions carbone (ions C).

A la fin de l’expérience, les scientifiques ont observé que l’état d’hibernation synthétique augmentait la survie des souris par rapport à celles du groupe témoin, traitées avec une solution saline. À partir de l’analyse d’organes tels que le foie, le cerveau et les poumons, il a été observé que l’engourdissement lève une sorte de « bouclier » contre les radiations empêchant les lésions tissulaires, avec l’hypoxie (faible concentration en oxygène) et l’hypothermie (basse température) comme défense supplémentaire et potentielle. mécanisme. D’après des études antérieures, on savait déjà que chez les animaux en hibernation, une radiorésistance naturelle est déterminée, grâce au ralentissement substantiel du métabolisme.

« Les liens entre torpeur et radiorésistance représentent une approche de recherche très innovante. Nos résultats indiquent que l’engourdissement synthétique est un outil prometteur pour améliorer la radioprotection des organismes vivants lors de missions spatiales de longue durée. Cela pourrait donc être une stratégie efficace pour protéger les humains tout en explorant le système solaire », a déclaré le professeur Marco Durante, chef de la division de biophysique de l’institut allemand, dans un communiqué. Comme indiqué, cependant, à ce jour, il n’est pas encore possible d’hiberner un être humain de manière sûre et contrôlée, comme le précisent les scientifiques. Cependant, les résultats de la nouvelle étude pourraient les aider à atteindre ce résultat. « Déjà aujourd’hui, l’usine GSI est capable de produire des faisceaux de noyaux lourds qui se produisent dans le rayonnement cosmique. À FAIR, des expériences avec une gamme beaucoup plus large d’énergies et d’intensités de particules seront possibles. Cela permettra aux chercheurs d’étudier les effets du rayonnement cosmique sur les humains et l’instrumentation technique, qui sont des étapes clés pour rendre possibles les missions humaines vers Mars. Je suis très heureux que l’Agence spatiale européenne ESA collabore avec FAIR depuis de nombreuses années pour promouvoir ce domaine de recherche », a commenté le professeur Paolo Giubellino, directeur scientifique du GSI et de FAIR. Les détails de la recherche « La torpeur synthétique protège les rats de l’exposition aux ions lourds accélérés » ont été publiés dans la revue Scientific Reports du circuit Nature.