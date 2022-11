Les meilleurs jeux de l’année : liste de tous les nominés pour The Game Awards 2022

Les Oscars du monde du jeu vidéo, les Game Awards de Geoff Keighley, couronneront le meilleur que l’industrie ait donné en 2022 jeudi prochain 8 décembre (probablement aux premières heures du vendredi 9 en France). Ils le feront lors d’un nouveau gala de remise de prix qui sera plein d’annonces, de surprises et de reconnaissances pour ceux qui nous ont tant fait profiter ces derniers mois. Aujourd’hui, Keighley lui-même, encore une fois maître de cérémonie, a publié la liste avec tous les nominés dans les différentes catégories.

Emmenées par les trois bêtes de l’année (Horizon Forbidden West, Elden Ring et God of War Ragnarok), les nominations reprennent également bien d’autres noms qui permettront de découvrir quelques-uns des joyaux indés de ces derniers mois (Sifu, Tunic, Immortality ou Neon White) et revendiquez des œuvres telles que Xenoblade 3, Modern Warfare 2 et A Plague Tale Requiem. C’est sans compter la surprise de l’année, Stray, qui monte avec 6 nominations et ouvre même une brèche à miauler parmi les prétendants au prix GOTY (Jeu de l’année). Le sort en est jeté. Placez vos paris.

Nominé pour la meilleure performance

Ashly Burch (Aloy dans Horizon Forbidden West)

Charlotte McBurney (Amicia dans A Plague Tale Requiem)

Christopher Judge (Kratos dans God of War Ragnarok)

Manon Gage dans le rôle de Marissa Marcel dans Immortalité

Sunny Suljic (Atrée dans God of War Ragnarok)

Nominé pour la meilleure direction artistique

Elden Ring

dieu de la guerre ragnarok

Horizon Interdit Ouest

mépris

errer

Nominé pour le meilleur jeu de service

légendes de l’apex

Destiny 2 (La Reine Sorcière)

Final Fantasy XIV (Endwalkers)

Fortnite

Genshin Impact

Nominé pour le jeu avec le plus grand impact social

Un bleu de mémoire

Ace Crépuscule

Citoyen dormant

Endling – L’extinction est éternelle

sagesse rétrospective

J’étais un adolescent exocoloniste

Nominé pour le meilleur jeu mobile

légendes de l’apex

Diable immortel

Genshin Impact

Marvel Snap

Tour de la Fantaisie

Nominé pour la meilleure musique et bande originale

Un conte de peste : Requiem

Elden Ring

dieu de la guerre ragnarok

Métal : Hellsinger

Xenoblade Chroniques 3

Nominé pour la meilleure conception sonore

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Elden Ring

dieu de la guerre ragnarok

Chanteur infernal de métal

Xenoblade Chroniques 3

Nominé pour le meilleur jeu multijoueur

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

MultiVersus

Surveiller 2

Splaton 3

TMNT : La Revanche de Shredder

Nominé pour la plupart des soutiens communautaires

légendes de l’apex

destin 2

final fantasy xiv

Fortnite

Le ciel de No Man

Nominé pour le jeu le plus innovant et accessible

Ace Crépuscule

dieu de la guerre ragnarok

Returnal à l’île aux singes

The Last of Us, partie I

The Quarry

Nominé pour le meilleur jeu indépendant

Culte de l’Agneau

Blanc néon

Sifu

errer

TUNIQUE

Nominé pour le meilleur créateur de contenu

Karl Jacobs

Louis

Nibellion

Nobru

QTCendrillon

Meilleur jeu VR ou réalité augmentée

Après la chute

Among Us RV

laboratoire d’os

Mousse : Livre 2

Matière rouge 2

Meilleur jeu de combat

DNF Duel

Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

Roi du Fighter XV

MultiVersus

Sifu

Nominé pour le meilleur jeu familial

Kirby et la terre oubliée

Lego Star Wars : La saga Skywalker

Mario + Les Lapins Crétins Étincelle d’Espoir

Nintendo Switch Sports

Splaton 3

Nominé pour le meilleur jeu de simulation/stratégie

Dune : la guerre des épices

Mario + Les Lapins Crétins Étincelle d’Espoir

Guerre Totale Warhammer III

Campus à deux points

gagner 3

Nominé pour le meilleur jeu de sport/vitesse

F1 2022

FIFA 23

NBA 2K23

Grand Tourisme 7

OlliOlli Monde

Nominé pour le meilleur jeu d’aventure et d’action

Un conte de peste : Requiem

dieu de la guerre ragnarok

Horizon Interdit Ouest

errer

TUNIQUE

Nominé pour le meilleur RPG

Elden Ring

vivre pour vivre

Pokémon Légendes : Arceus

Stratégie triangulaire

Xenoblade Chroniques 3

Nominé pour le meilleur jeu d’action

Bayonette 3

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Blanc néon

Sifu

TMNT : La Revanche de Shredder

Nominé pour la meilleure adaptation d’un jeu vidéo

Arcane : League of Legends

Cyberpunk : Edgerunners

Le spectacle Cuphead !

Sonic le hérisson 2

Inexploré

Les nominés du jeu les plus attendus

final fantasy xvi

Héritage de Poudlard

Resident Evil 4

Champ d’étoiles

La légende de Zelda : les larmes du royaume

Nominé pour le meilleur jeu eSport

Counter-Strike : Offensive mondiale

Dota 2

League of Legends

Rocket League

Valorant

Nominé pour le meilleur récit

Requiem d’un conte de peste

Elden Ring

dieu de la guerre ragnarok

Horizon Interdit Ouest

immortalité

Nominé pour la meilleure réalisation

Elden Ring

dieu de la guerre ragnarok

Horizon Interdit Ouest

immortalité

errer

Nominés pour le jeu de l’année