L’histoire de l’ingénieur qui a déménagé au Canada depuis l’Inde pour travailler à Meta : il a été congédié après deux jours

Himanshu V est l’un des 11 000 employés que l’entreprise a quittés le 9 novembre. Il a raconté son histoire sur LinkedIn, comme tant d’autres anciens employés le font.

Himanshu V. est un Meta ingénieur d’origine indienne. L’entreprise le transfère, de l’Inde, il vole au Canada, deux jours plus tard, il reçoit une notification, il a été licencié. Il publie un post sur LinkedIn : « Je cherche maintenant un emploi au Canada ou en Inde mais je n’ai aucune idée de ce que je vais devenir », recueille plus de 22 000 réactions et 1 000 commentaires.

Himanshu V. est l’un des 11 000 employés qui ont été expulsés de Meta du jour au lendemain. Le 9 novembre, l’entreprise a annoncé une réduction de 13 % de ses effectifs. Il y a huit mois, Meta a décidé d’ouvrir un nouveau centre d’ingénierie à Toronto, avec 2 500 emplois. C’est pourquoi Himanshu V. a déménagé au Canada. Puis vinrent les licenciements collectifs.

Himanshu n’est pas le seul cas

« J’ai déménagé au Canada pour rejoindre #Meta et 2 jours après mon arrivée, mon voyage a pris fin car j’ai été frappé par la mise à pied massive », a-t-il écrit dans le post Himanshu, « mon cœur va à tous ceux qui restent face à une situation difficile situation actuelle ».

Vishwajeet Jha, un ancien ingénieur logiciel d’Amazon, a écrit dans un article sur LinkedIn le 11 novembre qu’il était à Meta depuis trois jours avant d’être licencié. « C’est vraiment triste que cela se soit produit », a écrit Jha, ajoutant que le processus d’obtention d’un visa de travail au Canada était « long ».

Neelima Agarwal a également subi le même traitement. Ingénieure en logiciel, elle a déménagé de l’Inde au Canada en novembre et a déclaré avoir été licenciée deux jours après avoir rejoint l’entreprise. Dans un article sur LinkedIn le 9 novembre, Agarwal a écrit qu’elle avait le cœur brisé d’avoir été licenciée quelques jours après avoir déménagé au Canada. Le message d’Agarwal a suscité plus de 6 400 réactions et plus de 480 commentaires.

Baux de Meta

« Je considère les licenciements comme un dernier recours, nous avons donc décidé de limiter les autres sources de coûts avant de laisser partir nos coéquipiers », a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans un message. Le fondateur a admis que son optimisme vis-à-vis d’une éventuelle croissance avait conduit à un excès de personnel chez Meta. Le problème, c’est qu’ils en ont embauché trop, en trop peu de temps, avec des salaires trop élevés. Ils s’attendaient à des années de croissance exponentielle, comme lors de la première phase de la pandémie, mais cela n’a pas été le cas. Une récession est arrivée qui pourrait durer deux ans et les entreprises technologiques ont été contraintes de réduire leurs équipes.

Aujourd’hui, d’anciens employés de Meta du monde entier publient des « post badges » sur LinkedIn, c’est-à-dire la photo de leur plaque d’identification accompagnée d’une note qui reflète le temps passé dans l’entreprise. Auparavant, certains membres du personnel dans les « post badges » critiquaient l’entreprise, saluaient des collègues, ou retraçaient des moments heureux et des réussites professionnelles, après des licenciements, le personnel utilise également les postes pour chercher du travail, présenter son CV ou signaler une situation difficile, comme le faisait Himanshu V.