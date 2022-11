La longévité des abeilles a diminué de moitié par rapport à il y a 50 ans : en moyenne, elles ne vivent que 17 jours

Des scientifiques américains ont montré que la durée de vie moyenne des abeilles a été réduite de 50 % par rapport aux années 1970. Les causes possibles.

Les abeilles européennes communes (Apis mellifera) ont une durée de vie 50 % plus courte qu’il y a un demi-siècle. Les données dramatiques, détectées en laboratoire, peuvent expliquer à la fois l’effondrement de la production de miel – également causé par le changement climatique – et l’augmentation de la perte de ruches, un phénomène catalysé à partir de 2006, lorsque le mystérieux « syndrome de dépeuplement » a émergé. Les ruches « . Selon les calculs des scientifiques, si dans les années 1970 les abeilles élevées en laboratoire vivaient en moyenne 34,3 jours, aujourd’hui la survie n’est que de 17,7 jours. Selon les auteurs de l’étude, cette forte diminution pourrait être causée par des facteurs génétiques, l’utilisation de pesticides et de virus.

Les deux scientifiques Anthony Nearman et Dennis van Engelsdorp, tous deux du département d’entomologie de l’Université du Maryland (États-Unis d’Amérique), ont prouvé que les abeilles d’aujourd’hui ont la moitié de la longévité par rapport aux abeilles des années 70 du siècle dernier. . Les deux chercheurs sont arrivés à leurs conclusions après avoir élevé les abeilles avec différents types d’eau (déionisée, avec 1% de chlorure de sodium dans de l’eau déionisée ou du robinet) et comparé les données avec des expériences historiques. Déterminer la durée de vie moyenne d’une abeille n’est pas simple car plusieurs facteurs y contribuent. Les reines, par exemple, comme le précise l’étude « Honeybee lifespan : the critical role of pre-foraging stage » publiée dans la revue scientifique Royal Society Open Science, peuvent vivre jusqu’à 5 ans, tandis que les ouvrières vivent de deux à six semaines en l’été et une vingtaine de semaines en hiver. En moyenne, on estime qu’un travailleur peut vivre de 30 à 60 jours.

Dans des conditions de laboratoire contrôlées, avec des abeilles élevées dès le stade nymphal dans des incubateurs et des cages spéciales, les deux scientifiques ont observé que les insectes pollinisateurs avaient la moitié de la longévité d’il y a 50 ans, maintenus dans des conditions expérimentales similaires (17,7 jours contre 34,3 jours). Ces données ont émergé quel que soit le type de régime alimentaire donné aux abeilles. « Quand j’ai évalué la durée de vie au fil du temps, j’ai réalisé, wow, il y a cet énorme effet de temps qui se passe », a déclaré le Dr Nearman dans un communiqué de presse. « Les protocoles standardisés pour l’élevage d’abeilles mellifères en laboratoire n’ont été formalisés que dans les années 2000, donc on pourrait penser que la durée de vie serait plus longue ou identique, car nous nous améliorons dans ce domaine, n’est-ce pas ? Au lieu de cela, nous avons vu un doublement du taux de mortalité », a commenté le scientifique.

Plusieurs enquêtes antérieures ont montré que la longévité réduite des abeilles correspond à un temps de butinage plus court par les colonies et par conséquent à une moindre production de miel. Sur la base de ces données et à l’aide d’un modèle standardisé utilisé par les chercheurs pour suivre les populations d’abeilles mellifères (appelé BEEHAVE), les deux scientifiques ont montré que la réduction de moitié de la longévité détectée en laboratoire pouvait être associée à la perte de ruches et à la réduction de la production de miel observée dans Ces dernières décennies. Dans une simulation, il a été montré qu’avec la demi-vie des abeilles, les taux de perte de ruches étaient d’environ 33 %. Les données, expliquent les chercheurs, sont très similaires « aux taux moyens de pertes hivernales et annuelles de 30% et 40% rapportés par les apiculteurs au cours des 14 dernières années ».

Comme précisé, les raisons de cet effondrement de la longévité des abeilles ne sont pas claires, mais l’utilisation de pesticides – en particulier les néonicotinoïdes, considérés comme les principaux responsables du syndrome de dépeuplement de la ruche – pourrait contribuer à la propagation de virus dans les ruches qui affectent les abeilles. du stade larvaire et des facteurs génétiques potentiels à émerger. Les détails de la recherche « L’approvisionnement en eau augmente la durée de vie des abeilles ouvrières en cage et les abeilles ouvrières en cage vivent deux fois moins longtemps qu’il y a 50 ans » ont été publiés dans Scientific Reports.