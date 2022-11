Comment regarder Rakuten Viki sur Smart TV [Cast and App Install]

En tant que personne qui aime regarder des séries dramatiques et télévisées de Corée, de Chine, de Thaïlande, du Japon et de Taïwan, vous savez que Viki TV est l’endroit idéal pour tous ces contenus. À condition que vous ayez un abonnement à Rakuten Viki, vous pourrez facilement regarder toutes les émissions et tous les films. Maintenant, nous savons qu’il existe des applications Viki dédiées que vous pouvez installer sur votre téléviseur Android, Apple TV, Roku et également sur votre Amazon FireStick. Mais que faites-vous si vous avez un téléviseur basique ou intelligent qui n’est plus pris en charge par l’application ?

Dans ce cas, la solution la plus idéale consiste à utiliser le plug-in Google Chromecast ou à diffuser l’application sur votre téléviseur via Chromecast. Ainsi, que vous ayez ou non un appareil plug-in Google Chromecast, vous pouvez lire ce guide pour savoir comment regarder Viki sur Chromecast.

Il existe quatre façons différentes de regarder Viki sur Chromecast. Maintenant, vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux. selon les appareils que vous possédez ou non. Commençons.

Comment regarder Viki sur Google Chromecast Device ou Android TV

Le Google Chromecast est un excellent appareil enfichable que vous pouvez utiliser pour vous connecter à presque tous les téléviseurs dotés d’un port HDMI, y compris un de base. Donc, si vous avez un téléviseur obsolète ou basique, Google Chromecast est votre solution idéale. Donc, si vous avez un appareil Google Chromecast, suivez ces étapes pour regarder Viki.

Tout d’abord, branchez l’appareil Chromecast sur le port HDMI de votre téléviseur et assurez-vous que votre téléviseur ainsi que le Chromecast sont connectés à une source d’alimentation. Maintenant, connectez votre appareil Chromecast au réseau Wi-Fi. Prenez la télécommande fournie avec votre Chromecast et appuyez sur le bouton Assistant dessus. Dites simplement l’application Viki. Le Chromecast lancera le PlayStore et vous montrera la page de la boutique d’applications Viki. Choisissez le bouton d’installation pour l’installer sur votre appareil Google Chromecast. Et c’est ainsi que vous pouvez regarder Viki sur Google Chromecast.

Si vous ne possédez pas d’appareil Google Chromecast, vous pouvez aussi bien essayer les méthodes mentionnées ci-dessous car elles seront le moyen idéal pour regarder Viki sur votre téléviseur.

Comment regarder Viki sur Apple TV

Apple TV propose une large gamme de chaînes et de services de streaming et, heureusement, la collection comprend également l’application Viki Rakuten. Oui, vous pouvez officiellement télécharger l’application Viki sur votre Apple TV, voici comment vous pouvez le faire sur votre Apple TV.

Tout d’abord, démarrez votre Apple TV. Allez maintenant sur l’App Store d’Apple. Recherchez l’application Viki dans la barre de recherche de l’App Store. Sélectionnez l’application, puis choisissez Obtenir pour installer, ou si elle est déjà installée, sélectionnez l’option Mettre à jour. C’est ça.

Comment installer Viki sur Roku

L’une des meilleures choses à propos de l’appareil Roku est qu’il existe des centaines d’applications disponibles sur la plate-forme de streaming. Et vous serez heureux de savoir que Viki Rakuten est également disponible. Vous pouvez facilement l’installer sur votre appareil Roku en suivant ces étapes.

Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande Roku. Faites défiler vers le haut ou vers le bas et sélectionnez Chaînes de streaming pour ouvrir le Channel Store alias App Store. Tapez ou entrez Viki dans la barre de recherche et appuyez sur OK. Sélectionnez maintenant l’option d’ajout de chaîne pour installer Viki sur votre téléviseur Roku. C’est ça.

Comment regarder Viki sur Amazon FireStick

Les utilisateurs d’Amazon FireStick peuvent également diffuser ou regarder du contenu Viki, l’application est disponible gratuitement sur la boutique d’applications Amazon Fire TV. Voici comment installer l’application sur votre Fire TV.

Allumez votre Fire TV, puis sélectionnez l’icône de recherche répertoriée dans le coin supérieur gauche de la page d’accueil. Recherchez maintenant l’application Viki Rakuten dans l’Amazon App Store. Sélectionnez l’option Obtenir pour installer l’application sur votre téléviseur. C’est ça.

Comment diffuser Viki du PC au téléviseur

Désormais, tout le monde aura un PC ou un ordinateur portable avec des capacités wifi. Il serait donc plus judicieux d’utiliser votre PC pour diffuser Viki sur votre téléviseur grand écran. Vous pouvez suivre ces étapes pour savoir comment diffuser Viki sur votre téléviseur.

Tout d’abord, connectez votre PC ou ordinateur portable et votre téléviseur au même réseau WiFi. Maintenant, sur votre ordinateur portable ou votre PC, rendez-vous sur Viki site Web utilisant le Google Chrome navigateur Internet. Connectez-vous ou créez votre compte et souscrivez à un plan d’abonnement si nécessaire. Une fois que vous êtes connecté à Viki, sélectionnez le film ou l’émission de télévision que vous souhaitez regarder. Avec le film ou l’émission de télévision en cours de lecture, cliquez sur l’icône Cast présente en bas du lecteur vidéo. Votre PC va maintenant commencer à rechercher les écrans sans fil connectés au même réseau wifi. Une fois que vous avez trouvé votre téléviseur, sélectionnez-le. Le navigateur diffusera maintenant Viki sur votre téléviseur à l’aide de Chromecast intégré au téléviseur.

Comment diffuser Viki d’Android à la télévision

Si vous n’avez pas de PC ou d’ordinateur portable mais que vous avez un appareil Android, vous pouvez utiliser l’appareil pour diffuser Viki sur votre téléviseur via Chromecast. Voici les étapes.

Téléchargez l’application Viki sur votre Android à partir du Google Play Store. Assurez-vous de connecter votre appareil Android au même réseau Wi-Fi que celui de votre téléviseur. Maintenant, lancez l’application et connectez-vous avec votre compte Viki. Vérifiez que vous avez un plan d’abonnement valide sur Viki. Sur la page d’accueil de l’application Viki, vous devriez voir l’icône de distribution. Appuyez sur l’icône de diffusion pour rechercher votre téléviseur connecté au même réseau Wi-Fi. Une fois que vous avez trouvé votre téléviseur, sélectionnez-le. Votre appareil Android diffusera immédiatement Viki sur votre téléviseur.

Comment diffuser Viki de l’iPhone à la télévision

Si vous possédez un appareil iOS tel qu’un iPad ou un iPhone, vous pouvez utiliser l’appareil pour diffuser sur Chromecast intégré à votre téléviseur. Suivez ces étapes pour diffuser Viki depuis votre iPhone vers votre Chromecast TV.

Tout d’abord, connectez votre iPhone et votre téléviseur au même réseau Wifi. Maintenant, téléchargez l’application Viki qui est gratuite à partir du Magasin d’applications. Connectez-vous à l’application avec votre compte Viki. Sur l’écran d’accueil de l’application, appuyez sur l’icône Cast. Votre iPhone commencera à rechercher des écrans sans fil. Lorsque vous trouvez votre téléviseur, appuyez dessus. L’iPhone va maintenant diffuser Viki sur votre téléviseur. Cette méthode ne fonctionnera que si votre téléviseur intègre Apple AirPlay ou AirPlay 2. Sinon, vous devrez vous procurer un connecteur Lightning vers HDMI et mettre en miroir l’écran de votre iPhone sur le téléviseur.

Conclusion

C’est ainsi que vous pouvez regarder Viki sur Chromecast en utilisant différents appareils. Ces méthodes, comme mentionné précédemment, sont les meilleures lorsque vous avez un téléviseur qui n’est pas pris en charge par l’application ou si l’application particulière n’est pas disponible sur la boutique d’applications de votre téléviseur dans votre région. Il s’agit d’une méthode que vous pouvez utiliser pour diffuser et regarder de nombreuses autres applications.

Si vous avez des questions ou des questions concernant la façon de regarder Viki sur Chromecast, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

