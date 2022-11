L’outil de récupération de fichiers Disk Drill 5 prend en charge macOS Ventura, la prédiction, etc.

Le populaire logiciel Mac Disk Drill, qui aide les utilisateurs à récupérer des fichiers supprimés de leur ordinateur, a maintenant reçu une mise à jour majeure avec Disk Drill 5. La nouvelle version apporte une prise en charge complète du macOS Ventura récemment publié, ainsi qu’une nouvelle fonction de prédiction, augmentée chances de récupérer des fichiers, et d’autres améliorations.

Quoi de neuf dans Disk Drill 5

L’un des points forts de Disk Drill 5 est que, selon les développeurs, il peut désormais récupérer jusqu’à 30 % de données en plus grâce à la prise en charge de 40 nouveaux formats de fichiers. Par exemple, il fonctionne désormais avec les photos Google Pixel Motion, Insta360, les images Canon RAW, les vidéos RED Cinema, XD, XMIND et bien d’autres.

La mise à jour introduit également une nouvelle fonctionnalité de « prédiction » qui montre les chances de récupérer des données pendant le processus. De plus, les données récupérables peuvent désormais être gérées avec des étiquettes, des filtres et des aperçus. Les formats VHD et VHDX sont même pris en charge pour la première fois, de sorte que le logiciel peut désormais analyser les pilotes de disque virtuel.

Autres changements à venir avec Disk Drill 5 :

Entités de fichier récupérables supplémentaires : Les analyses complètes du disque peuvent désormais produire des arborescences de fichiers récupérables supplémentaires dans le nouveau groupe « Structures de données perdues » dans la section des résultats d’analyse.

Les analyses complètes du disque peuvent désormais produire des arborescences de fichiers récupérables supplémentaires dans le nouveau groupe « Structures de données perdues » dans la section des résultats d’analyse. Gestion des sessions d’analyse multiplateforme : Les sessions d’analyse sont désormais multiplateformes, vous pouvez donc analyser un périphérique sur votre Mac, enregistrer la session et l’ouvrir sur votre ordinateur Windows pour voir instantanément tous les fichiers trouvés sans avoir à analyser deux fois le même périphérique de stockage. La fonctionnalité permet également de démarrer une analyse sur un ordinateur et de la terminer sur un autre.

Les sessions d’analyse sont désormais multiplateformes, vous pouvez donc analyser un périphérique sur votre Mac, enregistrer la session et l’ouvrir sur votre ordinateur Windows pour voir instantanément tous les fichiers trouvés sans avoir à analyser deux fois le même périphérique de stockage. La fonctionnalité permet également de démarrer une analyse sur un ordinateur et de la terminer sur un autre. Nouvelle interface utilisateur modulaire : Découvrez la nouvelle interface utilisateur modulaire fluide de pointe. Simplifié, flexible et moderne.

La nouvelle version de Disk Drill pour Mac introduit de nombreuses améliorations d’utilisation et sous le capot pour offrir la meilleure expérience et les meilleurs résultats de récupération de données. En quelques clics seulement, Disk Drill 5 peut commencer à rechercher les données perdues sur le disque interne ou externe de votre ordinateur, les appareils mobiles connectés, les cartes mémoire, les appareils photo numériques, etc.

En savoir plus sur Disk Drill

Bien que Disk Drill 5 ajoute une prise en charge complète de macOS Ventura, l’outil fonctionne également avec macOS Catalina et versions ultérieures. L’année dernière, Disk Drill a été mis à jour avec la prise en charge des Mac Apple Silicon. La version 4 a également introduit la prise en charge de la puce T2, de la récupération de photos RAW et des sauvegardes Time Machine.

Les utilisateurs peuvent essayer Disk Drill 5 gratuitement, tandis que la version Pro coûte 89 $ sur le site Web de CleverFiles. En achetant une licence Pro, vous pouvez installer Disk Drill 5 sur macOS et Windows.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :