Voici Hope, le premier chat né sans organes sexuels : « Ce n’est ni mâle ni femelle »

Un chaton a été trouvé au Royaume-Uni sans organes sexuels internes ou externes. Hope est toujours en excellente santé et est prête à être adoptée.

Crédit : Cat Protection

Une découverte extraordinaire a été faite dans un refuge et centre d’adoption pour chats errants au Royaume-Uni : l’un des nouveaux arrivants, un enfant trouvé nommé Hope, n’a pas d’organes sexuels ni à l’extérieur ni à l’intérieur. En pratique, c’est un chat « neutre ». Il n’est en fait « ni mâle ni femelle », comme l’indiquent les bénévoles qui le soignent. Un cas tout à fait exceptionnel qui nécessitera probablement de nouvelles investigations vétérinaires approfondies. Heureusement, Hope est en excellente santé, peut combler ses besoins physiologiques sans problème et est donc parfaitement adoptable, comme l’indique Cats Protection dans un communiqué, l’association caritative qui l’a sauvé.

L’histoire de Hope, un mélange de tabby blanc de trois mois, est immédiatement devenue virale sur le web et nul doute que le chaton trouvera rapidement une famille prête à l’accueillir, contrairement à la grande majorité des chats errants, beaucoup d’entre eux le qui peut rester longtemps en chatterie. Hope avait été livrée il y a quelques semaines au centre d’adoption de Cats Protection à Warrington avec sa mère et trois autres frères et sœurs. Le personnel a d’abord supposé qu’il s’agissait d’une femme, mais en y regardant de plus près, les vétérinaires ont réalisé que Hope n’avait pas d’organes génitaux, ni internes ni externes.

« Nous avons eu une procédure pour rechercher des organes sexuels, mais il n’y a rien de visible à l’intérieur ou à l’extérieur », a déclaré le Dr Fiona Brockbank, expert vétérinaire à l’association caritative. « Il existe une faible possibilité que le tissu ovarien ectopique se cache à l’intérieur, mais nous pensons que c’est extrêmement improbable », a ajouté le spécialiste. « C’est si rare qu’il n’y a pas vraiment de terme couramment utilisé pour cette condition, mais c’est en fait une » agénésie des organes sexuels « – où l’agénésie indique l’absence ou l’échec des organes du corps à se développer. » L’agénésie affecte également les humains et peut impliquer plusieurs organes, tels que les reins, les ovaires, les testicules, le pénis, la thyroïde, les dents, etc. Lorsqu’il n’y a pas de développement à partir de l’esquisse embryonnaire, on parle d’aplasie. L’amélie implique plutôt les parties d’un membre.

Comme indiqué, la condition particulière ne semble pas causer de problèmes à Hope, mais elle a évidemment été soigneusement surveillée avant qu’elle ne puisse acquérir le statut d’adoptable. « Ce n’est pas quelque chose que nous avons rencontré auparavant chez Cats Protection. Même si cela indique que nous n’avons aucun cas antérieur pour fonder nos connaissances sur la façon dont cela affectera Hope à l’avenir, nous avons passé du temps à surveiller ce chat pour nous assurer qu’il pouvait uriner et déféquer correctement, avant qu’il ne soit considéré comme prêt à être réinséré. » a expliqué Brockbank. . Le vétérinaire a ajouté que dans le passé, ils avaient eu de rares cas de chats hermaphrodites (avec des organes génitaux mâles et femelles), mais celui de Hope est tout à fait exceptionnel.

Le chat a passé la période de surveillance au centre d’adoption de Warrington et sera transféré à Tyneside’s à Gateshead en vue d’une adoption. Hope a été défini comme joueur, a deux beaux yeux vifs et fera sûrement le bonheur de ceux qui voudront l’adopter. « Découvrir le statut spécial de Hope a été une période passionnante car aucun de nous ne l’avait vu auparavant ou ne le reverra probablement », s’est enthousiasmé Beni Benstead, directeur du Tyneside Adoption Center. « Cela a été un plaisir de prendre soin de Hope et c’est super qu’elle soit maintenant prête à être adoptée ; nous savons qu’il apportera au nouveau propriétaire de nombreuses années de plaisir et de compagnie. Nous espérons également recevoir des mises à jour sur notre superstar de Tyneside », a conclu le responsable. Bien sûr, malgré l’absence des organes génitaux externes et internes, il est clair qu’un test génétique pourra détecter le sexe de Hope, puisque les chats ont normalement 19 paires de chromosomes et sont définis comme nous d’un point de vue chromosomique. : mâles XY et femelles XX. Bien entendu, des conditions particulières ne peuvent être exclues.