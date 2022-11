AMD annonce Epyc 9004 : jusqu’à 96 cœurs pour environ 12 000 $

Dans le contexte : AMD a emmené le public dans des montagnes russes en dévoilant la quatrième génération de processeurs de centre de données Epyc lors d’un événement en direct la semaine dernière. Les présentateurs ont lancé numéro après numéro sur le public tout au long, alors attachez-vous pendant que nous les décomposons.

Il faut commencer par le nom de la série : 9004, après 7003, 7002 et 7001. Pourquoi le neuf ? Pas sûr, mais les quatre derniers font référence à la fois à la génération et à l’architecture, Zen 4. Le nom de code de la série est / était Gênes, poursuivant la tradition d’AMD de nommer la série Epyc d’après les villes italiennes, qui dans le passé incluaient Milan, Rome et Naples.

AMD a également développé une affinité pour le chiffre cinq. Huit canaux de DDR4 sont devenus douze canaux de DDR5-4800 (jusqu’à 6 To par socket), et 128 voies de PCIe 4.0 ont cédé la place à 128 voies de PCIe 5.0 et 64 voies de CXL 1.1+. La série passe également du TSMC 7nm au 5nm et adopte un nouveau socket, baptisé SP5 (LGA 6096). Et enfin, AMD rejoint enfin Intel avec le prise en charge du jeu d’instructions AVX-512.

Modèle Cores / Threads Horloge de base/boost TDP par défaut Prix ​​($)* Épyc 9654 96 / 192 2,40 / 3,70 GHz 360W 11 805 $ Epyc 9654P 96 / 192 2,40 / 3,70 GHz 360W 10 625 $ Épyc 9634 84 / 168 2,25 / 3,70 GHz 290W 10 304 $ Épyc 9554 64 / 128 3,10 / 3,75 GHz 360W 9 087 $ Epyc 9554P 64 / 128 3,10 / 3,75 GHz 360W 7 104 $ Épyc 9534 64 / 128 2,45 / 3,70 GHz 280W 8 803 $

AMD a annoncé 18 modèles au total (tableau ci-dessus et ci-dessous). Ils s’étendent de 16 cœurs à 96 et ont des suffixes qui indiquent leur type : F, pour rapide et inefficace ; P, pour socket unique uniquement ; et pas de suffixe, pour normal et dual-socket. AMD a partagé des caractéristiques beaucoup plus détaillées que nous ne pouvions tenir ici, des choses comme les capacités de cache et les TDP configurables, donc si vous êtes intéressé, commencez par la fiche technique d’AMD, puis consultez leur page de documentation pour Gênes.

Modèle Cores / Threads Horloge de base/boost TDP par défaut Prix ​​($)* Épyc 9474F 48 / 96 3,60 / 4,10 GHz 360W 6 780 $ Epyc 9454 48 / 96 2,75 / 3,80 GHz 290W 5 225 $ Epyc 9454P 48 / 96 2,75 / 3,80 GHz 290W 4 598 $ Épyc 9374F 32 / 64 3,85 / 4,30 GHz 320W 4 850 $ Epyc 9354 32 / 64 3,25 / 3,80 GHz 280W 3 420 $ Epyc 9354P 32 / 64 3,25 / 3,80 GHz 280W 2 730 $ Epyc 9334 32 / 64 2,70 / 3,90 GHz 210W 2 990 $

AMD affirme que Zen 4 a un avantage IPC d’environ 14% sur Zen 3 dans les scénarios de serveur. Il indique que l’amélioration est attribuable au doublement de la capacité du cache L2 à 1 Mo et aux améliorations apportées au front-end, à la prédiction de branche, au chargement/stockage et au moteur d’exécution. Genoa fait également plus que doubler la bande passante mémoire théorique de chaque socket, passant de 205 Go/s à 461 Go/s.

Ajouté à la vitesse de fréquence légèrement plus élevée et au nombre de cœurs considérablement accru du 9654, le nouveau produit phare est 1,9 fois plus rapide que le précédent, selon AMD, qui a utilisé l’outil SPECjbb 2015 basé sur Java comme référence. Bien sûr, le 9654 coûte 11 805 $ et le 7763 à 64 cœurs coûte un tiers de moins à 7 890 $, mais la partie Gênes est toujours d’un meilleur rapport qualité-prix.

Modèle Cores / Threads Horloge de base/boost TDP par défaut Prix ​​($)* Épyc 9274F 24 / 48 4,05 / 4,30 GHz 320W 3 060 $ Epyc 9254 24 / 48 2,90 / 4,14 GHz 200W 2 299 $ Épyc 9224 24 / 48 2,50 / 3,70 GHz 200W 1 825 $ Épyc 9174F 16 / 32 4,10 / 4,40 GHz 320W 3 850 $ Epyc 9124 16 / 32 3,00 / 3,70 GHz 200W 1 083 $

Si vous n’êtes pas vendu sur les numéros sélectionnés par AMD, Phoronix a un test complet du jour du lancement du 9654 et du 9554. Cela vaut la peine d’être lu, mais l’essentiel indique que les nouvelles versions Epyc arrivent en tête dans chaque multi- référence de base et atterrir au milieu des composants Intel Xeon dans des charges de travail légères à un seul thread. Les produits phares de Gênes sont simplement « plus » à tous points de vue : plus de performances, plus de consommation d’énergie et plus chers. Mais ils sont si rapides qu’ils sont toujours plus efficaces et d’un meilleur rapport qualité-prix que la concurrence.