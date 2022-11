Un nouvel anticorps monoclonal protège efficacement et durablement contre le paludisme

Le médicament expérimental, qui pour l’instant n’a pas encore de nom, mais est identifié par les initiales CIS43LS, a montré une efficacité protectrice élevée (jusqu’à 88 %) et durable (24 semaines).

Une dose unique d’un nouveau médicament expérimental, un anticorps monoclonal qui n’a pas encore de nom pour l’instant, mais qui est désigné par l’acronyme CIS43LS, a montré une efficacité élevée (jusqu’à 88 %) et durable (24 semaines) pour protéger contre le paludisme, candidat pour devenir une véritable percée dans la prévention des maladies. Le paludisme, comme on le sait, est causé par des parasites protozoaires du genre Plasmodiumincluant le P. falciparum, et se transmet par la piqûre d’un moustique infecté, provoquant des infections graves qui, si elles ne sont pas traitées rapidement, peuvent entraîner la mort. A ce jour, malgré plusieurs projets de développement d’un vaccin efficace, aucune formulation n’est encore disponible à grande échelle, et le seul vaccin recommandé par l’OMS, baptisé Mosquirix, vise à développer une immunité contre P. falciparum chez les enfants vivant dans des pays à risque, où elle assure une protection partielle pendant les premières années de la vie. D’autres médicaments, basés sur des composés chimiques qui préviennent l’infection, sont cependant également accessibles pour la prophylaxie des adultes et des voyageurs, mais la nécessité de les prendre fréquemment peut limiter l’observance et favoriser la dépendance. Par conséquent, il existe un besoin urgent de nouvelles interventions à action rapide qui sont administrées moins fréquemment et qui offrent en toute sécurité une forte protection contre le paludisme. Dans ce domaine de recherche, le CIS43LS est le premier anticorps monoclonal dont il a été démontré qu’il prévient l’infection dans une zone d’endémie comme le Mali, en Afrique, où les National Institutes of Health (NIH) ont mené l’expérience.

« Nous devons élargir l’arsenal d’interventions disponibles pour prévenir l’infection palustre et accélérer les efforts pour éliminer la maladie – a déclaré Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), qui fait partie du NIH -. Les résultats de ce les essais suggèrent qu’un anticorps monoclonal pourrait potentiellement compléter d’autres mesures pour protéger les voyageurs et les groupes vulnérables tels que les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes contre le paludisme saisonnier et aider à éliminer le paludisme dans des zones géographiques définies« .

L’anticorps monoclonal qui protège contre le paludisme

L’essai clinique de phase 2 a impliqué 369 adultes en bonne santé âgés de 18 à 55 ans résidant dans les communautés rurales de Kalifabougou et Torodo, au Mali, où la transmission intense de P. falciparum il se produit généralement de juillet à décembre de chaque année. Une première partie de l’étude a évalué l’innocuité de trois doses différentes de CIS43LS – 5 milligrammes par kilogramme de poids corporel, 10 mg/kg et 40 mg/kg – administrées par perfusion intraveineuse chez 18 participants à l’étude répartis en groupes de 6, tandis que les La deuxième partie a évalué l’efficacité de deux doses différentes de CIS43LS par rapport à un placebo chez 330 participants, répartis au hasard pour recevoir 10 mg/kg d’anticorps, 40 mg/kg ou un placebo par perfusion intraveineuse. Les chercheurs ont ensuite suivi les participants à l’étude pendant 24 semaines, testant leur sang pour P. falciparum hebdomadaire pendant les 28 premiers jours et toutes les deux semaines par la suite.

L’analyse de l’efficacité basée sur le délai avant la première infection à P. falciparum au cours de la période d’étude de 24 semaines a indiqué qu’à une dose de 40 mg/kg, le CIS43LS était efficace à 88,2 % pour prévenir l’infection et que la dose de 10 mg/kg était efficace à 75 %. « Ces premiers résultats de terrain montrant qu’un anticorps monoclonal assure en toute sécurité une protection de haut niveau contre la transmission intense du paludisme chez les adultes en bonne santé ouvrent la voie à d’autres études pour déterminer si une telle intervention peut prévenir l’infection par le paludisme chez les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes en bonne santé. – dit le Dr. Robert Seder qui, avec son groupe de recherche, a initialement isolé la forme naturelle de cet anticorps -. Nous espérons que les anticorps monoclonaux transformeront la prévention du paludisme dans les régions endémiques« .