Un complément alimentaire courant peut augmenter le risque de cancer et de métastases, selon une étude

Le supplément de nicotinamide riboside, une forme de vitamine B3, a augmenté la prévalence du cancer et des métastases cérébrales dans les tests de laboratoire.

Une forme de vitamine B3 connue sous le nom de nicotinamide riboside (NR) et commercialisée comme complément alimentaire peut augmenter le risque de cancer et catalyser la formation de métastases cérébrales mortelles, selon une nouvelle étude. Ce composé a souvent été « loué » pour ses bienfaits potentiels sur la santé, grâce à sa capacité à augmenter les niveaux d’énergie cellulaire. L’étude « The NADPARK study: A randomized phase I trial of nicotinamide riboside supplementation in Parkinson’s disease » publiée dans la revue Cell, par exemple, a déterminé que le nicotinamide riboside pouvait ralentir la progression de la maladie de Parkinson précoce, empêchant la mort des cellules nerveuses, tandis qu’une autre étude a montré que la présence de cette molécule dans le tissu musculaire peut avoir des effets anti-inflammatoires. Dans de nombreux sites qui traitent de compléments alimentaires, il est fait référence à de prétendus bienfaits sur la longévité, la cognition, la perte de poids, la lutte contre la fatigue et bien plus encore ; tout cela a rendu cette forme de vitamine B3 très populaire, à tel point qu’elle est aussi régulièrement vendue sur les sites de e-commerce. Mais est-ce vraiment sûr ? Pas exactement, selon la nouvelle recherche.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et du Département de chimie de l’Université du Missouri (Etats-Unis), qui a collaboré étroitement avec des collègues de SwissLumix SARL, du Ludwig Institute for Cancer Research à l’Université de Lausanne et l’Institut Nestlé des sciences de la santé. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Elena Goun, professeur de chimie à l’université américaine, ont décidé d’analyser les effets du nicotinamide riboside précisément parce qu’il favorise l’augmentation des niveaux d’énergie cellulaire. Les cellules cancéreuses au métabolisme accéléré peuvent profiter de cette énergie supplémentaire, est-il donc vraiment sûr de prendre du NR ?

Pour étudier la relation entre le complément alimentaire et le cancer, les chercheurs ont mis au point une nouvelle technique d’imagerie bioluminescente (appelée BiNR) qui permet la détection des niveaux de nicotinamide riboside à la fois in vitro et in vivo, en temps réel et de manière non invasive. Par exemple, des concentrations du composé peuvent être détectées dans les cellules tumorales, les tissus et les lymphocytes T. Les chercheurs ont utilisé la technique pour étudier le rôle de l’absorption de nicotinamide riboside dans la prévalence du cancer et la formation de métastases dans un modèle animal de cancer du sein triple négatif (TNBC). En termes très simples, ils ont administré le supplément aux souris pour tester son impact. Le professeur Goun et ses collègues ont non seulement observé que la supplémentation en supplément entraîne une augmentation significative de la prévalence du cancer, mais également de la formation de métastases cérébrales, pour lesquelles il n’existe aucune option de traitement.

« Certaines personnes prennent [vitamine e integratori] car ils supposent automatiquement que les vitamines et les suppléments n’ont que des avantages pour la santé, mais on sait très peu de choses sur leur fonctionnement réel », a déclaré le professeur Goun dans un communiqué de presse. C’est notamment le cas du nicotinamide riboside, dont la plupart des mécanismes d’action sont « une boîte noire – ils ne sont pas compris ». Néanmoins, cette forme de vitamine B3 est régulièrement utilisée dans de multiples contextes cliniques et, comme indiqué, peut être achetée par n’importe qui sur le Web.

Nous soulignons que la prévalence accrue du cancer du sein et des métastases cérébrales a été observée dans des modèles de souris (souris), donc le même effet n’est pas certain de se produire chez l’homme. En fait, plusieurs enquêtes approfondies seront nécessaires pour le prouver. Cependant, les auteurs de l’étude indiquent que les résultats « soulignent le rôle important des nutraceutiques puissants tels que le NR dans le métabolisme du cancer » et qu’il est donc nécessaire d’évaluer en profondeur l’utilisation de ce supplément sur les patients, en fonction de leur état. Les détails de la recherche « Une sonde à base de bioluminescence pour le suivi non invasif in vivo de l’absorption de nicotinamide riboside révèle un lien entre les métastases et le métabolisme du NAD+ » ont été publiés dans la revue scientifique Biosensors and Bioelectronics.