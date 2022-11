Qu’est-ce que la congélation des ovules, à quel âge est-elle recommandée et quels sont les risques

De nombreuses femmes qui veulent un bébé mais ne peuvent pas tomber enceintes pour différentes raisons choisissent la congélation des ovules. Qu’est-ce que c’est et ce que la technique implique.

Pour une femme qui souhaite avoir un enfant mais qui est contrainte de reporter sa grossesse ou qui risque de perdre sa fertilité, par exemple en raison d’une chimiothérapie pour traiter un cancer, la congélation d’ovules – ou la cryoconservation d’ovules – est considérée comme une technique précieuse à poursuivre cultiver le rêve de devenir mère. En termes très simples, il s’agit de l’extraction, de la congélation et de la conservation d’ovocytes à l’état cryogénique, qui dans une phase ultérieure – sur une base totalement volontaire – seront décongelés, fécondés avec le sperme du partenaire (ou d’un donneur anonyme) et transférés dans l’utérus sous forme d’embryons, dans l’espoir qu’ils puissent prendre racine et déclencher une grossesse. Comme l’explique l’Institut Humanitas, la technique a connu un véritable essor des demandes depuis l’introduction de la vitrification, une procédure qui réduit les ovocytes à un stade similaire au verre et qui décompose les dommages aux microstructures des ovules dus à la vitrification précédente. techniques de congélation. Voici tout ce que vous devez savoir sur la cryoconservation des œufs.

Qui demande la congélation des ovules

Bien que la cryoconservation des ovules soit généralement considérée comme nécessaire pour des raisons d’études et de carrière, des recherches menées par l’anthropologue Marcia Inhorn de l’Université de Yale ont montré que la plupart des femmes suivent un traitement parce qu’elles n’ont pas de partenaire ou de relation stable. Dans l’enquête, 85% des femmes concernées ont déclaré qu’elles n’avaient pas de partenaire lorsqu’elles ont fait la demande de congélation. Une autre raison courante de demande est la nécessité de préserver les ovocytes d’un traitement médical tel que la chimiothérapie ou la radiothérapie, qui, étant très toxique pour les ovules, peut les détruire complètement ou en laisser très peu en vie. Les raisons d’exiger la cryoconservation sont variées et vont des facteurs sociaux aux conditions médicales. Dans certains cas, il y a aussi des raisons religieuses.

Hormonothérapie et prise de sang

Lorsqu’une femme décide de congeler ses ovules, elle subit un traitement hormonal initial qui incite les ovaires à mûrir davantage d’ovules. L’une des hormones utilisées est l’agoniste de la gonadolibérine (GnRH). Comme l’explique l’Instituto Bernabeu qui effectue la congélation, le programme de stimulation dure de 8 à 10 jours et comprend quelques échographies pour évaluer la réponse des ovaires afin d’optimiser (éventuellement) l’hormonothérapie. L’institut explique que bien qu’il n’y ait pas de meilleur âge pour se soumettre à la cryoconservation, il est recommandé de le faire dès 35 ans, car en dessous de cet âge il est possible d’obtenir plus d’ovocytes de bonne qualité (plus de 35 ans de pourcentages d’ovocytes bons). L’Institut Humanitas explique que la cryoconservation de 10 à 12 ovocytes est généralement pratiquée chez les femmes de moins de 35 ans, alors que pour les plus de 35 ans elle atteint environ 20 « pour une chance raisonnable de grossesse ». Une fois la maturation souhaitée des ovules atteinte, la femme subit une petite opération d’un quart d’heure, avec une légère sédation, au cours de laquelle un prélèvement transvaginal est effectué. Il n’y a pas de douleur pendant la procédure.

Comment se déroule la congélation des œufs

Une fois extraits, les ovocytes peuvent être soumis à différentes méthodes de refroidissement, dont la plus moderne, rapide et efficace est considérée comme la vitrification (ou vitrification), comme l’indique l’étude « Une évaluation critique de la cryoconservation (refroidissement lent versus vitrification) des ovocytes humains et des embryons ». Ivitalia explique que grâce à la vitrification « il ne se forme pas de cristaux de glace pouvant endommager l’œuf », de plus « environ 97% survivent au processus ». C’est bien plus que les procédures traditionnelles. Une fois vitrifiés, les ovocytes sont traités avec des substances cryoprotectrices et immergés dans de l’azote liquide à une température d’environ – 200°C. Une fois congelés, les ovocytes ne s’abîment pas au fil des années, ils peuvent donc être conservés aussi longtemps que souhaité. Cependant, il existe des limites d’âge auxquelles ils peuvent être fécondés et introduits en tant qu’embryons dans le cadre d’une fécondation assistée. En Espagne, l’un des pays vers lesquels se tournent de nombreuses femmes, cette limite est de 51 ans. Lorsqu’une femme qui a congelé ses ovules décide de tenter une grossesse, la meilleure période du cycle est choisie avec le médecin pour la procédure d’insertion / implantation. La fécondation peut avoir lieu par le biais du sperme du partenaire ou d’un donneur anonyme de la banque de sperme. Dans de nombreux cas, une procédure connue sous le nom d’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) est utilisée, dans laquelle un expert injecte un sperme directement dans un ovule pour catalyser la probabilité de fécondation. L’Institut Bernabeu explique que les embryons non transférés peuvent être congelés à leur tour et implantés ultérieurement.

Les chances de grossesse

Dans une étude menée en Belgique et citée par l’Institut Humanitas, les femmes qui avaient subi le traitement avaient un âge moyen de 36 ans et sont revenues pour l’implant vers 42 ans. Le succès de la grossesse était de 33 %. Plus la cryoconservation était ancienne, moins elles étaient susceptibles de tomber enceintes. L’étude « Probabilité de naissance vivante selon l’âge avec cryoconservation des ovocytes : une méta-analyse des données individuelles des patients » menée sur plus de 2 000 femmes sous traitement a révélé que les chances d’avoir une naissance étaient de 31,5 % pour les femmes qui avaient des ovules congelés à 25 ans ; de 25,9 % à 30 ans ; 19,3 % à 35 ans ; et 14,8 % à 40 ans. Plusieurs études ont montré que les bébés nés grâce à cette technique et ceux nés naturellement ont un niveau comparable de malformations congénitales (à la naissance).

Les risques de la congélation des ovules

Les risques de congélation des ovules sont principalement liés à l’hormonothérapie pour favoriser la maturation des ovules et à la procédure d’extraction. Le principal risque (rare) est le syndrome d’hyperstimulation ovarienne ou SHO, qui est généralement bénin mais peut aussi être grave et nécessiter une hospitalisation. Il se manifeste généralement par des nausées, des ballonnements et des douleurs abdominales, mais une diminution du débit urinaire, des vomissements, une déshydratation et, rarement, d’autres affections plus graves peuvent également survenir. L’Institut Humanitas explique que la stimulation ovarienne peut entraîner une légère rétention d’eau et une « douleur annexielle modeste ». D’autre part, le prélèvement transvaginal peut entraîner des saignements et des infections.