Qu’est-ce que le laser Dragonfire, l’arme qui détruit les cibles aériennes avec une précision absolue

Il s’agit d’un canon laser à haute énergie développé et testé au Royaume-Uni, où il a récemment été démontré qu’il était capable d’abattre des cibles aériennes à plus de 3 km.

Autrefois purement du domaine de la science-fiction, la technologie des armes laser a parcouru un long chemin, pas seulement dans des pays comme la Russie et les États-Unis. Au Royaume-Uni, des tests ont commencé sur un nouveau dispositif à énergie dirigée par laser, appelé Dragonfire, une arme conçue pour fournir une défense aérienne à courte portée et une protection à courte portée pour les navires militaires. Semblable à un canon, le Dragonfire est capable de suivre des cibles aériennes avec « exceptionnellement élevé», selon le consortium qui a réalisé son développement, mené par la société britannique spécialisée dans les systèmes de missiles MBDA et composé de Leonardo UK, QinetiQ, Arke, BAE Systems, Marshall et GKN. Un ultime test, mené la semaine dernière sur le champ de tir militaire de Porton Down dans le Wiltshire, a apporté une nouvelle preuve de son infaillibilité en visant, traquant et détruisant un drone à plus de 3 kilomètres de distance. Cependant, son faisceau laser de 50 kW peut atteindre des cibles beaucoup plus petites, de la taille d’une pièce de monnaie, qui se déplacent à la vitesse du son.

Comment fonctionne le laser Dragonfire pour la défense aérienne de la marine britannique

Le Dragonfire, révélé pour la première fois lors de la conférence 2017 Defence and Security Equipment International (DSEI) à Londres, est actuellement un prototype testé dans des scénarios représentatifs sur le plan opérationnel. Il s’agit donc d’une arme à énergie dirigée par laser (LDEW) qui, en tant que démonstrateur, est utilisée pour vérifier les applications potentielles au sein des forces armées britanniques. Conçu pour fournir une défense aérienne à courte portée et une protection à courte portée pour les navires de guerre, il comprend la capacité d’identifier, de surveiller, de dissuader une menace potentielle, ainsi que d’endommager ou d’annihiler une attaque imminente.

Le faisceau laser, intégré dans une tourelle pour faciliter l’acquisition de cibles à différentes distances et dans différentes conditions météorologiques sur terre et sur l’eau, peut donc neutraliser des cibles aériennes et maritimes avec une précision exceptionnelle. « Les résultats obtenus jusqu’à présent sont impressionnants, avec une précision millimétrique maintenue sur la longue portée – faites savoir à Leonardo -. La prochaine étape consistera à faire mûrir cette technologie et à la développer en une suite de capacités prêtes pour le champ de bataille « .

Dragonfire utilise une technologie de pointe de combinaison de faisceaux pour produire un seul laser haute puissance et longue portée. Ceci est réalisé, en partie, par l’utilisation de dizaines de fibres de verre, bien que l’approche technique complète reste confidentielle. Comme indiqué ci-dessus, le laser et les systèmes de pointage associés, comprenant une caméra électro-optique et un deuxième laser de faible puissance pour l’imagerie et le suivi, sont montés sur une tourelle. Le laser serait dans la classe de puissance de 50 kW et est conçu pour défendre des cibles terrestres et maritimes contre des menaces telles que des missiles hypersoniques et des mortiers. Les besoins en énergie sont satisfaits par un système de stockage d’énergie à volant d’inertie (FESS), une innovation conjointe entre le Royaume-Uni et les États-Unis.