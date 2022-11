Testé : les nouveaux étuis Bounce pour iPhone 14 de CASETiFY offrent une protection supplémentaire dans un design fin

Nous avons passé au peigne fin le meilleur des meilleures coques de la série iPhone 14 depuis son lancement plus tôt cet automne, et aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil à l’une de nos marques préférées ici à 9to5Jouets. CASETiFY s’est fait un nom au fil des ans pour associer des étuis durables à des designs élégants et même collaborer avec des propriétés emblématiques, mais aujourd’hui, nous vérifions le premier. La nouvelle coque CASETiFY Bounce pour iPhone 14 arrive avec une construction unique qui met la protection au premier plan tout en restant fidèle à un design (form factor) mince.

vous lisez Testé avec Netcost-security.froù nous explorons les éléments technologiques essentiels de tous les jours qui facilitent un peu la vie. Parcourez l’intégralité de notre guide pour toutes les dernières critiques, et dites sur nos réseaux sociaux s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir présenté.

Rejoignant la collection d’autres nouvelles coques faisant leurs débuts aux côtés de la série iPhone 14 plus tôt cet automne, CASEiFY a fourni encore plus de protection que d’habitude avec sa nouvelle collection de coques Bounce. Se démarquant de ses couvertures habituelles, celui-ci améliore le jeu de protection grâce à ce qu’il appelle les coins Bounce qui augmentent la couverture de chute à 21,3 pieds, de sorte que même certaines des chutes les plus élevées ne mettront pas votre iPhone 14 en danger.

À partir de là, vous regardez un anneau MagSafe intégré pour compléter sa conception arrière transparente pour montrer votre combiné. Il y a la protection de caméra CASETiFY habituelle autour de l’assemblage du capteur arrière, ainsi qu’une lèvre surélevée autour de l’avant pour aider à garantir que l’écran de votre iPhone 14 reste protégé. Mais toutes ces prouesses de protection offrent-elles réellement un étui de téléphone que vous voudrez garder sur votre combiné jour après jour ? Nous enquêtons ci-dessous pour voir comment la pente 92 $ l’étiquette de prix s’accumule.

Voici un aperçu de la fiche technique :

Coin rebondissant pour une protection extrême

Protection contre les chutes de 21,3 pieds

Technologie de protection EcoShock™

6x MIL-STD-810G

Lunette surélevée pour la protection de l’écran

Chargement sans fil et compatible MagSafe

J’utilise la nouvelle coque CASETiFY Bounce pour iPhone 14 comme pilote quotidien depuis quelques semaines, et je dois dire que je suis tombé amoureux de la coque originale. Ce n’est pas trop loin par rapport à ce que vous trouverez dans le reste de l’écurie de la marque ou d’autres options sur le marché, mais fait suffisamment de choix de conception uniques pour se démarquer.

Sorti de l’emballage, et le boîtier Bounce porte bien son nom avec les quatre petits modules qui terminent chaque coin. Les sections en caoutchouc saillantes confèrent à la housse une protection encore plus efficace contre les chutes, bien qu’elles soient fabriquées dans le même matériau en silicone dur que le reste du pare-chocs de la housse. Il y a un peu de mal lorsque vous écrasez le boîtier, bien que ce soit certainement sur les côtés les plus robustes en ce qui concerne certaines des autres options de la marque.

Après avoir fait confiance à cet étui pendant quelques semaines et l’avoir fait sauver ma peau à quelques reprises en protégeant mon iPhone 14 Pro lors de balades à vélo en ville, je dois dire que le 92 $ le prix en vaut la peine rien que pour cette tranquillité d’esprit. C’est l’une des couvertures robustes les plus uniques sur le marché qui ne s’empile pas aussi encombrante d’une construction par rapport à la concurrence. Je peux facilement attester de ses prouesses en matière de protection contre les chutes, même si je ne pense pas que tout le monde va l’apprécier comme moi.

Il est également assez confortable à tenir en main. Les matériaux robustes n’ont peut-être pas beaucoup de souplesse, mais parviennent tout de même à être suffisamment minces pour tenir confortablement pendant une période prolongée. Sans oublier que les plus grandes sections Bounce parviennent toujours à bien tenir dans vos poches.

L’étui CASETiFY Bounce pour iPhone 14 vérifie à peu près toutes les cases que vous aimeriez voir dans un étui durable, mais ce n’est que si vous êtes sur le marché pour ces fonctionnalités en premier lieu. Et surtout à ce prix, je suis sûr que le taux de près de 100 $ ne sera pas un succès pour beaucoup, mais si une protection fiable est ce que vous recherchez, ne cherchez pas plus loin que les dernières nouveautés de CASTiFY.

