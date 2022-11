Les constructeurs automobiles construiront 400 millions de voitures de plus que les « durables » de la planète

Cop 27, le sommet sur le climat en Egypte

Un nouveau rapport a déterminé que les principaux constructeurs automobiles prévoyaient de produire beaucoup plus de véhicules à essence et diesel que ce qui nous permettrait d’éviter la catastrophe climatique.

Les principaux constructeurs automobiles produiront des centaines de millions de voitures à essence et diesel de plus que ce qui nous permettrait d’atteindre l’objectif principal dans la lutte contre le changement climatique, qui est de contenir l’augmentation de la température moyenne de 1,5 ° C et pas au-delà. l’ère préindustrielle. En effet, passé ce seuil fatidique, selon les scientifiques, les conséquences du réchauffement climatique seront catastrophiques et irréversibles, tant pour les écosystèmes que pour l’humanité. En ce moment, nous sommes autour de 1,1 ° C au-dessus de la moyenne ; selon « l’horloge de l’apocalypse climatique » il reste aujourd’hui un peu plus de 9 ans et 5 mois pour atteindre 1,5°C, si l’on ne réduit pas fortement et drastiquement les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre.

L’une des mesures jugées fondamentales est le passage aux moyens de transport électriques ; Ce n’est pas un hasard si à partir de 2035 dans l’Union européenne, seuls les véhicules électrifiés (BEV, véhicules à batterie) seront vendus. Mais comme indiqué, les volumes de production de véhicules essence et diesel envisagés par les constructeurs automobiles vont bien au-delà de ceux compatibles avec une limitation de la température à 1,5°C. Le concept est simple. Chaque véhicule produit a un cycle de vie au cours duquel il émet une certaine quantité de CO2 dans l’atmosphère, en fonction de la puissance et des kilomètres parcourus. Trop de nouveaux véhicules polluants commercialisés dans les années à venir correspondent à une augmentation des émissions incompatible avec l’objectif fixé.

Selon le nouveau rapport « The Internal Combustion Engine Bubble », publié en collaboration entre des scientifiques de Greenpeace Allemagne, de l’Université de technologie de Sydney (UTS) et de l’Université des sciences appliquées de l’industrie Bergisch Gladbach, le monde possède encore un « trésor » 400Gt ( gigatonnes) de gaz à effet de serre à rejeter dans l’atmosphère – d’ici 2050 – et éviter de dépasser le seuil marqué en rouge par les scientifiques, avec 67 % de chances de succès. Pas génial, mais toujours acceptable. Sur ce budget total, 53 Gt représentent la part des émissions des véhicules légers – voitures et camionnettes – équipés d’un moteur à combustion interne (ICE). Selon les calculs, ce seuil permet la vente de 315 millions de véhicules polluants supplémentaires à partir de 2022. Mais comme indiqué, les plans des constructeurs automobiles prévoient des volumes de ventes nettement plus élevés. Selon les auteurs du rapport, les volumes attendus de véhicules ICE devant être produits et vendus vont de 645 à 778 millions, avec des ventes dépassant entre 105% et 147% compatibles avec le maintien de la température à moins de 1,5 ° C. En pratique, il est estime que 400 millions de véhicules de plus seront vendus que de véhicules respectueux de l’environnement.

Les scientifiques soulignent que les constructeurs automobiles devraient remodeler et réduire les plans de production / vente de véhicules diesel et à essence pour les prochaines années, tandis que les gouvernements devraient introduire une interdiction de vente de véhicules polluants à partir de 2030, et non de 2035. En plus d’améliorer considérablement transports en commun « verts ». Cela donnerait le temps de remplacer l’ancienne flotte et éviterait d’introduire trop de nouveaux moyens de pollution. Une forte baisse des prix des véhicules électriques serait également nécessaire, étant donné que les citadines (on ne parle pas des quadricycles et assimilés) coûtent presque le double de leurs homologues thermiques. Sans oublier que beaucoup de promotion continue de se concentrer sur les SUV lourds avec des batteries gigantesques à des prix démesurés.