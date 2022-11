Quoi de neuf dans Android 13 pour Xperia 1 IV et Xperia 5 IV

Sony a récemment annoncé la mise à jour Android 13 pour ses derniers Xperia 1 IV et Xperia 5 IV. Et peu de temps après l’annonce, la mise à jour a commencé à être déployée auprès des utilisateurs de Xperia 1 IV et Xperia 5 IV dans différentes régions. Android 13 est la dernière version d’Android sortie en août. Et bientôt, il sera disponible pour de nombreux appareils éligibles. Pour les téléphones Xperia, la mise à jour apporte un tas de changements dans l’interface utilisateur ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Voici les nouveautés de la mise à jour Android 13 pour Xperia 1 IV et Xperia 5 IV.

Le nouvel Android 13 est livré avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, mais il appartient aux marques de décider si elles souhaitent inclure toutes les fonctionnalités de la mise à jour de leurs appareils ou si seules certaines fonctionnalités seront retenues. Et donc, quoi que Google annonce comme nouvelles fonctionnalités dans une mise à jour majeure, nous ne devons pas supposer que toutes ces fonctionnalités arrivent sur tous les téléphones.

Sony conserve l’expérience de stock sur ses appareils et, par conséquent, les utilisateurs de Xperia peuvent s’attendre à des fonctionnalités similaires à celles des téléphones Google Pixel. Sony a dévoilé de nouvelles fonctionnalités Android 13 pour les téléphones Xperia. Voici les fonctionnalités d’Android 13 pour Xperia 1 IV et Xperia 10 IV.

Personnalisation du thème de couleur

Google a introduit le thème dynamique Material You avec Android 12. Et heureusement, il a également été appliqué aux téléphones Xperia. Mais maintenant, Google a ajouté d’autres personnalisations et Sony l’a également incluse dans la mise à jour Android 13 pour les téléphones Xperia.

La mise à jour apporte plus de palettes de couleurs, Material You sur les icônes d’applications tierces, des paramètres rapides, etc. Pour accéder à la page de personnalisation, appuyez longuement sur l’espace vide de l’écran d’accueil, et à partir de là, vous pouvez personnaliser le fond d’écran et le style.

Plus de paramètres rapides

L’Android 13 sur Sony Xperia est également livré avec de nouvelles options dans les paramètres rapides. La nouvelle section d’informations juste sous les paramètres rapides indique combien et quelles applications s’exécutent en arrière-plan. Vous vérifiez à partir d’ici quelles applications sont en cours d’exécution et vous pouvez arrêter n’importe quelle application que vous souhaitez en un seul clic.

Par ailleurs, il existe une nouvelle vignette dans les paramètres rapides qui est Scan QR Code. Les utilisateurs peuvent utiliser ce temps pour scanner rapidement les codes QR afin d’agir immédiatement.

Par langue d’application

Si jamais vous souhaitez utiliser différentes applications dans différentes langues, sachez qu’Android 13 dispose désormais de cette fonctionnalité. Oui, les utilisateurs d’Android 13 peuvent facilement définir n’importe quelle langue pour n’importe quelle application. Ainsi, lorsque vous ouvrez l’application, elle s’ouvrira avec la langue que vous avez définie. C’est une fonctionnalité utile qui connaît plusieurs langues. Ainsi, pour ouvrir une application dans une langue différente, les utilisateurs n’ont pas besoin de changer la langue de l’ensemble du système.

Les utilisateurs peuvent vérifier la langue de n’importe quelle application à partir de la page d’informations sur l’application dans les paramètres.

Audio LE Bluetooth

La mise à jour Android 13 est également livrée avec une autre nouvelle fonctionnalité appelée Bluetooth LE Audio. Il permet aux utilisateurs de partager facilement de l’audio avec leurs amis à partir de leurs téléphones. La nouvelle fonctionnalité diffuse l’audio sans fil d’un téléphone Xperia vers plusieurs écouteurs compatibles en même temps. Cela s’applique également si une autre personne partage et que vous êtes le destinataire. Actuellement, il est disponible dans certaines régions, mais il sera bientôt disponible avec une mise à jour OTA.

Diffusion en direct à partir de la vue Caméra

Comme nous le savons tous, Sony Xperia peut être utilisé comme viseur pour de nombreux appareils photo professionnels haut de gamme à l’aide d’une application de moniteur externe. Il permet de visualiser les scènes sur le téléphone pour de meilleurs angles de caméra et prises de vue. Et maintenant, avec Android 13, les utilisateurs de Xperia peuvent utiliser la même application de surveillance pour Livestream. Oui, vous pouvez diffuser en direct une vue de caméra professionnelle à partir du téléphone Xperia.

Voici donc les principales caractéristiques d’Android 13 pour les téléphones Xperia. Il pourrait y avoir plus de changements et de fonctionnalités que vous obtenez avec les fonctionnalités d’Android 13. Au cas où nous aurions manqué une fonctionnalité importante, n’hésitez pas à la partager avec nous sur nos réseaux sociaux.

En parlant du stock Android 13 pour Pixel, la nouvelle version comprend des fonctionnalités telles qu’une barre de lecture dansante, le partage uniquement des photos et des vidéos que vous choisissez, l’autorisation de notification d’application, des améliorations du presse-papiers, etc. Nous ne savons pas si ces fonctionnalités sont également disponibles pour les téléphones Xperia ou non.

