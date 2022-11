Que sait-on du Semaglutide, un médicament « miracle » qui fait perdre beaucoup de poids

Le médicament antidiabétique Semaglutide s’est avéré extrêmement efficace pour favoriser la perte de poids. Comment ça marche et quels sont les effets secondaires.

Depuis quelques années, le principe actif connu sous le nom de Semaglutide, né à l’origine comme médicament antidiabétique (nom commercial Ozempic) mais devenu célèbre dans le monde entier pour son efficacité significative dans la perte de poids, a sauté aux honneurs de l’actualité internationale. Ce n’est pas un hasard si la société pharmaceutique qui produit la molécule, la multinationale danoise Novo Nordisk, a décidé de développer un autre médicament à base du même principe actif – mais avec un dosage plus élevé – spécifiquement destiné au traitement de l’obésité. Appelé Wegovy, le nouveau médicament a été approuvé en juin dernier par la Food And Drug Administration (FDA) des États-Unis, grâce au profil d’innocuité et à l’efficacité démontrés dans les essais cliniques. Comme le raconte le Guardian, le Semaglutide a tellement de succès qu’il provoque des pénuries, même de celle spécifique aux diabétiques, étant donné qu’Ozempic est souvent prescrit par les médecins comme hors AMM (off-label) pour permettre aux patients de lutter contre les kilos. .. trop. En Australie, le système national de santé a commencé à recommander aux médecins de prescrire Ozempic uniquement et exclusivement aux diabétiques, précisément en raison de la demande extrême et de la pénurie qui en résulte. Mais comment fonctionne exactement le Semaglutide ? Et pourquoi est-ce si efficace ?

Comment fonctionne le sémaglutide

Comme spécifié par la Mayo Clinic, le semaglutide est l’un des médicaments antidiabétiques qui améliorent le contrôle de la glycémie. Techniquement, ce sont des « agonistes du glucagon-like peptide 1 » (GLP-1) et visent à mimer l’action d’une hormone, grâce à laquelle ils sont capables d’induire une sensation de satiété prolongée. En termes simples, après avoir mangé, la glycémie augmente rapidement et notre corps est stimulé pour produire de l’insuline, une hormone qui a tendance à la réduire. En agissant sur les récepteurs GLP-1, le médicament augmente la production d’insuline – qui est connue pour être problématique chez les diabétiques – et ralentit le passage des aliments de l’estomac vers l’intestin grêle. L’actif favorise ainsi la satiété et réduit la faim, catalysant la perte de poids. Selon l’étude « Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity » publiée dans la revue scientifique faisant autorité The New England Journal of Medicine, en 68 semaines, le sémaglutide – administré avec des injections hebdomadaires de 2,4 milligrammes – a entraîné une perte de poids de 15% ou plus de poids corporel, avec une moyenne de plus de 15 kilogrammes perdus. « Aucun autre médicament n’a atteint ce niveau de perte de poids, cela change vraiment la donne. Pour la première fois, les gens pourront réaliser grâce à un traitement médicamenteux ce qui n’était possible que par la chirurgie », a déclaré le professeur Rachel Batterham de l’University College London, co-auteur de l’étude. Comme l’explique la Fondation Veronesi, le sémaglutide, en plus de stimuler la production d’insuline par le pancréas, accélérant le métabolisme des glucides après les repas, « agirait sur les centres hypothalamiques de la faim et de la satiété, avec pour résultat d’aider les gens à manger moins ». et réduire l’apport calorique ». Pas étonnant qu’il soit considéré comme un véritable « game changer » dans la lutte contre les problèmes de poids et que le médicament se vende littéralement comme des petits pains.

Les effets secondaires du semaglutide

Dans les études cliniques, le traitement s’est généralement révélé sûr et bien toléré. Ce n’est pas un hasard s’il a été approuvé par les principales autorités sanitaires telles que la FDA et l’Agence européenne des médicaments (EMA). Les effets secondaires les plus courants observés chez les participants à l’étude publiée dans le New England Journal of Medicine étaient liés au tractus gastro-intestinal, notamment les nausées, la diarrhée et les vomissements, qui étaient tous légers ou modérés. Malgré la fugacité et la non-sévérité des symptômes, 4,5% des participants (59 personnes) ont été incités à interrompre le traitement, contre seulement 5 dans le groupe placebo. Comme le rapporte le Guardian, certaines personnes traitées avec le médicament auraient commencé à littéralement « détester » la nourriture. Parmi les effets indésirables les plus rares rapportés par le journal britannique figurent également la perte de cheveux, les brûlures d’estomac et l’enflure au site d’injection. Comme indiqué par la FDA, la notice du médicament contient également des avertissements concernant les risques rares et potentiels de « pancréatite (inflammation du pancréas), de rétinopathie diabétique (dommages à la rétine de l’œil), d’hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang), de lésions rénales et réactions d’hypersensibilité ». Des études animales ont révélé un risque accru de cancer de la thyroïde.