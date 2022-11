Le Samsung Galaxy A53 5G obtient une mise à jour stable basée sur Android 13 One UI 5.0

De plus en plus d’appareils reçoivent lentement des mises à jour d’Android 13. On peut voir récemment Samsung mettre à jour sa série phare d’appareils Galaxy S avec la mise à jour vers Android 13 et One UI 5.0. Le Galaxy A53 5G a été lancé par Samsung au début de cette année. L’appareil est livré avec Android 12 et One UI 4.1 prêts à l’emploi. Maintenant, l’appareil recevrait la mise à niveau prévue de One UI 5. Cette nouvelle mise à jour d’Android 13 sera sa toute première mise à jour majeure. Voyons ce que vous pouvez attendre de la nouvelle mise à jour Galaxy A53 Android 13 One UI 5.0.

La toute nouvelle mise à jour Android 13 One UI 5.0 pour le Galaxy A53 5G apportera non seulement des améliorations de performances, mais apportera également de nouvelles fonctionnalités et options de confidentialité. Afin d’obtenir la mise à jour de votre Galaxy A53 5G, vous devez être connecté à une connexion Internet stable et disposer d’au moins 5 Go d’espace de stockage libre pour la mise à jour.

Avec la mise à jour, vous obtenez un nouvel écran de verrouillage, de meilleures fonctionnalités de personnalisation et, bien sûr, de nouveaux fonds d’écran. La mise à jour One UI 5.0 vous offre également la possibilité d’empiler des widgets, d’améliorer le multitâche et de meilleures animations. Vous pouvez découvrir tout ce qui est nouveau avec la mise à jour One UI 5.0 ici.

Le numéro de build de la mise à jour du Galaxy A53 5G est A536BXXU4BVJG. Il est livré avec des améliorations des applications de stock Samsung et également avec le correctif de sécurité mensuel d’octobre 2022. La taille de la mise à jour est d’environ 2,1 Go. Cette mise à jour Android 13 One UI 5.0 est actuellement déployée sur les appareils de la région européenne. Vous pouvez vous attendre à ce que la mise à jour soit déployée par étapes dans d’autres régions.

Vous pouvez également vérifier manuellement la mise à jour sur votre Galaxy A53 5G. Lancez l’application Paramètres à partir de l’écran d’accueil et faites défiler jusqu’à la section Mise à jour du logiciel. Appuyez dessus et choisissez Télécharger et installer. Si votre appareil reçoit la mise à jour, vous verrez une notification dans la nuance de notification. De plus, avant d’installer la mise à jour, assurez-vous que la batterie de votre téléphone est au moins à 50 % ou plus.

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy A53 5G et que vous avez la mise à jour, partagez votre expérience avec nous sur nos réseaux sociaux. Faites-nous également savoir ce que vous avez aimé et ce que vous n’avez pas aimé avec la nouvelle mise à jour Android 13 One UI 5.0.

