Parce que cet homme a décidé de cultiver chez lui l’une des plantes les plus dangereuses au monde

Il s’agit de la Dendrocnide moroides, également connue sous le nom de plante suicidaire, que le botaniste britannique Daniel Emlyn-Jones a décidé de cultiver à l’intérieur d’une cage à perroquet sur laquelle se trouve une pancarte avec la mention « danger ».

Le botaniste britannique Daniel Emlyn – Jones fait pousser « la plante la plus dangereuse du monde » chez lui / Twitter

Le jardinage est une passion qui attire depuis quelques années un nombre croissant de personnes, peut-être passé de mode ou peut-être parce que nous avons enfin compris qu’entrer en contact avec la nature nous fait du bien, physiquement et psychologiquement. Bien qu’à quelques exceptions près, comme celle vécue par le chercheur et botaniste britannique Daniel Emlyn-Jones qui a révélé qu’il cultivait chez lui ce qui est connu comme l’une des plantes les plus dangereuses au monde.

C’est le Moroïdes dendrocnides, également connue sous le nom de plante suicide ou Gympie-gympie, une plante de la famille des Urticacées et connue pour ses poils urticants qui libèrent une puissante neurotoxine au contact de la peau. Pour éviter toute touche par inadvertance, Emlyn-Jones a mis au point une technique de « culture sûre » en gardant les plantes enfermées dans une cage à perroquet avec un signe « danger » dessus. Et chaque fois qu’il s’agit de les arroser, Emlyn-Jones porte une paire de gants en caoutchouc épais jusqu’au coude. Tout contact avec les feuilles ou les brindilles ferait pénétrer les poils urticants dans la peau, provoquant une sensation de brûlure extrêmement douloureuse, qui peut durer de quelques heures à 1-2 jours, et se reproduire dans une moindre mesure pendant plusieurs mois, chaque fois que la zone est touché, exposé à l’eau ou soumis à des changements de température.

Mais pourquoi cultiver une plante aussi dangereuse ? « J’ai toujours été fasciné par les plantes dangereuses» explique Emlyn-Jones dans une vidéo postée sur sa chaîne Youtuberecommandant – en cas de contact accidentel – de ne pas frotter la partie lésée mais d’appliquer une solution d’acide chlorhydrique à 3% sur la plaie puis d’épiler à l’aide de bandes de cire à épiler.

Historiquement, parmi les premiers à rencontrer cette plante, originaire des forêts tropicales australiennes, fut l’arpenteur du nord du Queensland AC Macmillan qui rapporta en 1866 que son cheval de bât avait été piqué par un arbre avant qu’il « ne devienne fou et ne meure en deux heures ». Les personnes qui ont touché la plante décrivent la douleur comme insupportable. Mais alors, pourquoi le garder à la maison. « Je pense qu’il est toujours intéressant de voir ce que la nature peut produire, et c’est une plante extrêmement dangereuse – a ajouté Emlyn-Jones -. Je pensais que cela ajouterait un peu de drame à mon jardinage. J’ai donc récupéré les graines d’une entreprise en Australie, en leur payant une soixantaine de dollars australiens… J’ai toujours aimé les plantes, seulement je m’ennuyais un peu avec les géraniums« .