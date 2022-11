LG dévoile un écran haute résolution pouvant s’étirer jusqu’à 20%

En un mot : LG Display a dévoilé ce qu’il appelle le premier écran extensible haute résolution de 12 pouces au monde. La technologie, appelée affichage extensible, est basée sur un substrat de type film hautement résistant composé du même silicium que celui utilisé dans les lentilles de contact. L’écran de 12 pouces est doté d’un RVB couleur, d’une résolution de 100 PPI et d’une flexibilité semblable à un élastique qui lui permet d’être étiré jusqu’à 14 pouces.

La technologie de forme libre peut être tordue et pliée sans distorsion ni dommage, et on dit qu’elle est plus résistante que la technologie d’affichage pliable et enroulable existante. Les microLED avec un pas de pixel inférieur à 40 μm servent de source lumineuse et améliorent la durabilité, tout comme une structure de câblage flexible en forme de ressort.

L’écran extensible de LG est le résultat d’un effort de R&D à grande échelle commandé par le ministère sud-coréen du commerce, de l’industrie et de l’énergie (MOTIE) en 2020. L’objectif du projet est d’améliorer la compétitivité du pays dans la technologie d’affichage de nouvelle génération, et LG juré de le mener à son terme.

LG a déclaré que la conception fine et légère offre une polyvalence « de niveau supérieur » pour une pléthore de scénarios quotidiens. Par exemple, un panneau pourrait facilement être fixé à des surfaces courbes comme la peau, les meubles, les vêtements, les avions et les automobiles.

Cela dit, il pourrait s’écouler encore un certain temps avant que quelque chose comme cela n’atteigne la disponibilité commerciale – non pas parce que la technologie n’est pas réalisable, mais plutôt pour des raisons pratiques. Bien qu’incroyablement soigné, j’ai du mal à trouver des applications réelles où ce serait mieux que les solutions existantes.

Quel problème résout-il ? A quel besoin répond-il ? Heck, vous pourriez toujours dire que les écrans pliables et pliables existants sont pour la plupart une nouveauté. Peut-être finirons-nous par atterrir sur des cas d’utilisation valides, mais pour le moment, c’est une technologie qui n’a pas de but.

Samsung travaille également sur la technologie d’affichage extensible, mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, ils sont plus intéressés par l’utilisation de la technologie pour les téléviseurs de style 3D.

Pouvez-vous penser à des utilisations pratiques de l’écran extensible de LG ?