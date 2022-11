Alors qu’Apple investit dans le sport, Netflix a tenté d’obtenir des droits de diffusion en continu et toute une ligue de surf

Le journal de Wall Street a une exclusivité intéressante sur la façon dont Netflix a essayé de marquer des points dans le vaste monde du sport en streaming, un peu comme Apple. Jusqu’à présent, nous avons vu Apple diffuser une saison complète de matchs de la Ligue majeure de baseball le vendredi soir, et la société a acheté une décennie de droits de streaming de football, qui commence l’année prochaine. De plus, Apple TV + est déjà en concurrence avec l’ancien service de location de DVD sur les émissions et les films originaux.

Pendant ce temps, Netflix a recherché des moyens peu coûteux de diversifier son propre catalogue avec des sports en streaming. Le Journal rapporte que Netflix a envisagé d’enchérir ou a fait une offre sur des droits de streaming sportifs spécifiques en Europe :

La société a récemment fait une offre pour les droits de diffusion en continu de la tournée de tennis ATP pour certains pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, mais a abandonné, a déclaré l’une des personnes. Il a également discuté de candidatures pour une série d’autres événements, y compris les droits britanniques sur la Women’s Tennis Association et les compétitions cyclistes, ont déclaré les gens.

Ce qui est encore plus intrigant, c’est la possibilité qu’un service de vidéo par abonnement achète carrément une ligue sportive. C’est apparemment ce que Netflix a tenté de faire avec le surf :

À la fin de l’année dernière, la société était en pourparlers pour acheter la World Surf League, mais les négociations ont échoué parce que les deux organisations n’ont pas pu parvenir à un accord sur un prix, ont déclaré des personnes proches de l’accord potentiel.

Le Journal poursuit en expliquant comment le streaming sportif pourrait créer de nouvelles opportunités pour Netflix :

Certains dirigeants de Netflix pensent que compte tenu de la taille de sa plate-forme, Netflix pourrait transformer des sports moins connus comme le surf en grandes franchises et créer de nouveaux tournois ou événements sportifs, ont déclaré les gens.

Cette stratégie a en quelque sorte déjà joué pour les courses de Formule 1. La série documentaire Netflix Drive to Survive a certainement accru l’intérêt pour le sport de course.

Malheureusement pour Netflix, c’est l’ESPN de Disney qui en profite le plus car il surenchérit sur Netflix pour le streaming de Formule 1. De toute évidence, certaines personnes chez Netflix voient encore une opportunité pour d’autres sports.

Apple, bien sûr, n’a toujours pas été exclu en tant que société qui remporte les droits de diffusion en continu de NFL Sunday Ticket aux États-Unis. Le package est estimé à 3 milliards de dollars par an, et Apple a concurrencé Amazon et Disney pour l’accord. Séparément, Apple TV+ inclut des documentaires sportifs et des séries scénarisées dans son catalogue. Le succès de Ted Lasso pourrait même être un facteur déterminant de l’investissement d’Apple dans la Major League Soccer.

Lire le formulaire complet dans Le journal de Wall Street.

