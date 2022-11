Les bourdons jouent au ballon comme nous : la vidéo de l’expérience

Ils le font pour le plaisir, sans récompense, comme l’ont démontré pour la première fois des chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres.

Les bourdons, quand ils en ont l’occasion, jouent au ballon juste pour le plaisir, comme nous. C’est ce que démontre une curieuse expérience menée par des chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres, dont les résultats ont été récemment publiés dans la revue scientifique Comportement animal. L’étude a évalué le comportement de 45 bourdons à l’intérieur d’une arène, où on leur a offert la possibilité de choisir deux chemins, l’un pour atteindre la nourriture, l’autre pour entrer dans un espace où se trouvaient quelques boules de bois colorées. Face à ces deux possibilités, les insectes ont préféré se diriger vers la zone des balles, où ils les roulaient encore et encore. Certains spécimens, ont souligné les chercheurs, l’ont fait plus d’une centaine de fois au cours du test, ce qui suggère qu’ils ont probablement trouvé cette activité gratifiante.

L’hypothèse selon laquelle faire rouler la balle est gratifiante pour les bourdons a été étayée par une autre expérience dans laquelle 42 autres bourdons avaient accès à deux chambres de couleurs différentes, une vide et une contenant les balles. Lorsqu’ils sont placés devant les deux mêmes chambres vides, les insectes ont montré une préférence pour la chambre de couleur qu’ils avaient précédemment associée aux balles. « La configuration des expériences a supprimé l’idée que les bourdons roulaient des balles dans un but autre que le jeu – ont déclaré les chercheurs dans une note -. Faire rouler les balles ne contribuait pas aux stratégies de survie, telles que l’obtention de nourriture ou l’accouplement, et était effectué en l’absence de conditions stressantes.« .

La recherche était basée sur des expériences antérieures du même laboratoire de l’Université Queen Mary qui ont révélé la possibilité d’apprendre aux bourdons à marquer un but, en faisant rouler une balle vers une cible, en échange d’une récompense sucrée. Lors de ce test, l’équipe a observé que les bourdons roulaient les boules même en dehors de l’expérience, sans obtenir aucune récompense alimentaire, suggérant que leur comportement était volontaire et spontané, donc similaire à celui observé chez d’autres animaux. Cela a incité les chercheurs à lancer une nouvelle expérience, qui a montré pour la première fois que les bourdons roulaient des balles juste pour le plaisir, sans obtenir de récompenses. L’étude a révélé que les jeunes bourdons jouent plus que les bourdons adultes, reflétant le comportement humain des jeunes enfants et d’autres mammifères et jeunes oiseaux, et que les bourdons mâles jouent plus que les femelles.

« C’était certainement époustouflant, et parfois amusant, de regarder les bourdons faire quelque chose de similaire au jeu, approcher et déplacer ces «jouets» encore et encore. – a déclaré Samadi Galpayage, premier auteur de l’étude et doctorant à l’Université Queen Mary de Londres -. Cela prouve, une fois de plus, que malgré leur petite taille et leur cerveau minuscule, ces insectes sont bien plus que de petits êtres robotiques. Et qu’ils peuvent en fait éprouver une sorte d’états émotionnels positifs, bien que rudimentaires, comme le font d’autres animaux plus grands. Ce type de découverte a des implications pour notre compréhension de la sensibilité et du bien-être des insectes et, espérons-le, nous encouragera à respecter et à protéger de plus en plus la vie sur Terre.« .